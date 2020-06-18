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Без повторных жалоб Печать
18.06.2020 05:59

После введения нового алгоритма работы портала «Добродел» еще восемь городских округов Подмосковья перешли в «зеленую зону» по отсутствию повторных обращений от жителей, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

«В городских округах Дубна, Клин, Лотошино, Лыткарино, Луховицы, Наро-Фоминский, Реутов и Чехов не было повторных обращений от жителей на минувшей неделе. Эти муниципалитеты пополнили список «зеленой зоны», куда входят по итогам прошедшей недели 33 городских округа региона», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области. В управлении уточнили, что теперь проблемы и сигналы жителей, которые повторяются более двух раз, направляются на в территориальные подразделения Госадмтехнадзора. Инспекторы ведомства должны будут лично «отрабатывать» эти жалобы и привлекать к устранению проблем те или иные муниципальные службы и ведомства.
  		 
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