После введения нового алгоритма работы портала «Добродел» еще восемь городских округов Подмосковья перешли в «зеленую зону» по отсутствию повторных обращений от жителей, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

«В городских округах Дубна, Клин, Лотошино, Лыткарино, Луховицы, Наро-Фоминский, Реутов и Чехов не было повторных обращений от жителей на минувшей неделе. Эти муниципалитеты пополнили список «зеленой зоны», куда входят по итогам прошедшей недели 33 городских округа региона», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области. В управлении уточнили, что теперь проблемы и сигналы жителей, которые повторяются более двух раз, направляются на в территориальные подразделения Госадмтехнадзора. Инспекторы ведомства должны будут лично «отрабатывать» эти жалобы и привлекать к устранению проблем те или иные муниципальные службы и ведомства.