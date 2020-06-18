Именно столько лет прошло с того момента, как были установлены отношения со словенским городом Нова-Горица, находящимся на границе с Италией. А началась история с того, что в конце 2011 года состоялся телемост между Любляной и Дубной, организованный директором Русского центра науки и культуры в Словении Р.К. Патеевым. В Дубне участниками телемоста стали ученики школы № 1 и коллектив народного хореографического ансамбля «Калинка». Выступление наших танцоров в тот вечер так очаровало словенцев, что они пригласили ансамбль «Калинка» участвовать в программе «Марибор - культурная столица Европы-2012». К такому приглашению коллектив ансамбля, родители и организационный комитет отнеслись со всей серьезностью. На этом европейском мероприятии наш городской ансамбль представлял всю Россию, а визит проходил при участии сотрудников Посольства Российской Федерации. Визит нашей «Калинки» в Словению прошел на «ура». Блистательно и феерично прошли вступления в городах Птуй, Мурска-Собота, Любляна и Нова-Горица. Стоит отметить, что на выступлении в городе Нова-Горица настоял Боян Братина, в то время занимавший должность директора гимназии. В январе этого года наш словенский друг отметил 70-летний юбилей, и газета «Встреча» на своих страницах поздравила его с праздником. Именно Боян Братина стоял у истоков побратимских отношений со словенской стороны. Человек незаурядный, прекрасно знающий культуру и историю России, Боян Братина и ученикам гимназии прививал любовь к книгам и русскому языку. Русский язык в гимназии изучали и изучают на протяжении всех лет, несмотря на веяния политической моды. Тогда, в 2012 году, в «зеленом» зале администрации, где сохранилась мозаика с портретом Иосипа Броза Тито, с участием главы города Матея Арчона и представителей Посольства РФ в Словении состоялось подписание договора между двумя учебными заведениями городов – школой №1 в Дубне и гимназией в Нова-Горице. Этот договор был первым из подписанных двумя сторонами и лег в основу ряда последующих соглашений. С этого дня берет своё начало проект «Мосты дружбы: Дубна - Нова-Горица». Для всех участников эта поездка в Словению запомнилась не только тем, что многие впервые побывали за границей, но прежде всего тем, что делегация была удостоена приема у Чрезвычайного и Полномочного Посла Российский Федерации Доку Гапуровича Завгаева. С волнением и трепетом дубненцы ожидали приема у столь известного легендарного человека. Для всех было неожиданностью, что посол обратился ко всем неофициально, а одной из маленьких участниц ансамбля «Калинка» предложил стать «дочкой Посольства». А затем состоялось чаепитие, где Доку Гапурович поделился своими планами продолжения и развития дружеских отношений и благославил проект «Мосты дружбы». По возвращении в Россию по итогам выступлений в Словении руководителю народного хореографического коллектива «Калинка» И.Б.Яцковой было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Московской области». Проект рос и развивался. В 2013 году делегация из Университета Нова-Горицы подписала в Дубне договор о сотрудничестве с университетом «Дубна». Делегацию из Словении возглавлял Гвидо Братина. Гвидо Братина впервые оказался в России и сначала относился ко всему настороженно, но, увидев добродушное и искреннее отношение дубненцев, подчеркнул, что обрел в Дубне много новых друзей и счастлив оказанным приемом. Конечно, профессорам из Словении удивительно было видеть, что образование в России и, естественно, в Дубне, имеет такой обширный и разносторонний характер. В 2014 году в Дубну прибыла делегация, возглавляемая главой города Нова-Горица Матеем Арчоном. В состав делегации входили бизнесмены и руководители предприятий. Тогда, в заснеженной Дубне, состоялось подписание протокола о намерениях и стороны договорились обсудить подписание Договора о сотрудничестве и побратимских отношениях. Делегация из Нова-Горицы посетила Особую экономическую зону «Дубна» и предприятия города. Развивались и культурные отношения между двумя городами. В 2013 году состоялись выступления Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» под руководством О.И. Мироновой в городах Словении. Хоровой коллектив из Дубны выступил на известном озере Блед. В том же году хореографический ансамбль «Калинка» расширил географию своих концертов, выступив не только в городах Словении, но и в Италии. В 2014 году в Словении была организована выставка дубненских художников «В Словению с любовью», а картины юных художников из гимназии Нова-Горицы впервые участвовали в проводимой в Дубне выставке-конкурсе «Славянская радуга». В 2015-м стороны пришли к решению о подписании Договора о сотрудничестве и побратимстве, и такой Договор был подписан 22 июня 2015 года в Словении. Символично, что в день начала Великой Отечественной войны был подписан договор о долгосрочном сотрудничестве и добрососедских взаимоотношениях между двумя городами. Присутствовавший на подписании Договора сотрудник Посольства РФ Р.К. Патеев отметил, что «уверен в развитии наших долгосрочных отношений не только в гуманитарной и культурной сферах, но и в бизнесе». Промчались годы с момента первого выступления «Калинки» на словенской земле. Мы видим, что отношения между нашими городами крепнут и расширяются. В рамках проекта «Мосты дружбы: Дубна - Нова-Горица» ежегодно организуются обмены учащимися и учителями между гимназией Нова-Горицы и школой № 1 Дубны. Участниками таких обменов стали уже более 300 человек с обеих сторон, а если к этому числу добавить родителей, родственников и друзей, то количество участников будет более тысячи. Вот такой «десант» знающих, что такое русская культура, история и даже кухня, есть у нас в Словении. А у словенцев в Дубне есть друзья, умеющие петь песни на словенском, знающие историю о русских воинах, сложивших головы на словенской земле, и сохраняющие память о тех, кто погиб, освобождая Югославию, в Великую Отечественную войну. Одним из таких воинов был наш земляк, выпускник школы № 1 В.М. Крупский. Его прах находится на другом конце Словении в городе Мурска-Собота, рядом с австрийской границей. Большим знаком внимания является помощь и поддержка наших планов назначенного в 2019 году Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Словении Тимура Рафаиловича Эйвазова. В этом юбилейном году в Словении была организована выставка работ учащихся ДШИ «Вдохновение», посвященная 75-летию Великой Победы. Сейчас в Дубне проходит выставка-конкурс «Славянская радуга», где представлены работы из Нова-Горицы. К сожалению, карантин и меры изоляции внесли коррективы в проект, но, как сказал директор гимназии Нова-Горицы Андрей Шушмель, «желание продолжить наши планы будет ещё сильней». Нет сомнений, что такой проект народной дипломатии чрезвычайно важен для укрепления дружеских отношений двух государств. А в Дубне, пожалуй, из городов-побратимов только с Нова-Горицей существуют такие прочные, устоявшиеся контакты по ежегодному обмену делегациями школьников и учителей, а также культурной и исторической коммуникации. Уверены, что проект будет развиваться. Надеемся, что между нашими городами возникнут экономические связи, что словенские деловые круги и партнеры проявят интерес к сотрудничеству с Особой экономическая зоной «Дубна». Межличностные, культурные и исторические связи будут крепнуть. Ведь недаром же говорится, что словенцы - это славяне на западе, а русские - это славяне на востоке. Желаем сил, здоровья и удачи в осуществлении новых идей и планов всем тем, кто участвует в проекте «Мосты дружбы: Дубна - Нова Горица»! Анна Сухая Фото из архива участников проекта