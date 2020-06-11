Три постоянные депутатские комиссии Совета депутатов городского округа Дубна провели свои заседания 4 июня. Как и предыдущие два месяца, работа депутатского корпуса строится в дистанционном формате - в режиме видеоконференции, поскольку в подмосковном регионе все еще действуют ограничительные меры для нераспространения коронавирусной инфекции. Принято компромиссное решение На комиссии по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам под председательством Ярослава Викулина темой для обсуждения стал протест прокуратуры в отношении компенсационных выплат муниципальным депутатам, работающим на непостоянной основе. Соответствующие нормы обозначены в статье 8 Положения о статусе депутата, утвержденного в 2006 году. Не все доводы надзорного органа члены комиссии сочли убедительными. Они напомнили, что, согласно части 2 статьи 7 «Европейской хартии местного самоуправления», ратифицированной Федеральным законом от 11.04.1998 г. № 55-ФЗ, «статус местных выборных лиц должен предусматривать надлежащую денежную компенсацию расходов в связи с осуществлением ими своего мандата, а также при необходимости денежную компенсацию за упущенный заработок или вознаграждения за проделанную работу и соответствующее социальное обеспечение». И особо подчеркнули, что действующий в Дубне на протяжении многих лет порядок возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, разработан по аналогии с порядком возмещения расходов областным парламентариям (постановление Мособлдумы 2012 года). После консультации со специалистами Контрольно-счетной палаты и юридической службы Администрации городского округа принято компромиссное решение. Подготовить отдельный нормативный акт - порядок по учету выполнения депутатами своих полномочий - и сослаться на него в статье 8 путем внесения изменений в Положение о статусе депутата. Основные тезисы уже сформулировал член комиссии Борис Шестов. На следующем заседании депутаты обсудят этот проект, а затем направят в прокуратуру для получения антикоррупционной экспертизы. Документ направили на доработку Постоянная комиссия по экономике, предпринимательству, инвестициям, научно-производственному и жилищно-коммунальному комплексам (председатель Валерий Николаев) продолжила обсуждение Правил благоустройства территории города Дубны. В текст этого объемного документа (более 50 страниц) уже не раз вносились уточнения. Так, среди предыдущих поправок, сделанных на комиссии, были определены размеры прилегающих территорий под благоустройство – пять метров от границы земельных участков. Но, несмотря на положительное заключение прокуратуры, депутаты и этот вариант направили на доработку. Они предложили убрать те пункты, соблюдение которых в настоящее время по тем или иным причинам проблематично или невозможно, а за невыполнение предусмотрены штрафы. Следующим шагом станет письмо в Мособлдуму с просьбой дать разъяснения, каким образом подлежат реализации отдельные требования Правил благоустройства, поскольку муниципальный документ базируется на областном законе. Большой пакет бюджетных корректировок Большой пакет бюджетных корректировок рассмотрела комиссия по бюджету, финансам и налогам (председатель комиссии Евгений Углов). Помимо прочего, в нем обозначено уменьшение налоговых и неналоговых доходов городской казны на 2020 год на 105 млн рублей. А также увеличение на 146 млн рублей безвозмездных поступлений из других бюджетов. Это, в частности, целевые субсидии на организацию горячего питания для учащихся 1 - 4-х классов с начала нового учебного года, на доплаты школьным учителям за классное руководство, на реконструкцию дома 18 на ул. Понтекорво, на демонтаж купола на стадионе «Волна». В расходной части предусматриваются средства на обустройство детской игровой площадки во дворе дома 16 «а» на проспекте Боголюбова, на приобретение музыкальных инструментов для Детской музыкальной школы, на замену счетчиков уличного освещения, на приобретение жилья для ветерана боевых действий. Для поддержки жителей Дубны, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выделяется 1,5 млн рублей. Распределять эти деньги будет городская комиссия, вновь созданная по инициативе депутатов. Как отметил председатель комиссии Евгений Углов, бюджетная корректировка сбалансирована и прогноз не такой пессимистичный, как можно было ожидать при нынешней ситуации в экономике страны и региона. Проект изменений в бюджет будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета депутатов после предоставления уточняющей информации от управления народного образования, а также запрошенных справок и сметных расчетов от управления ЖКХ и транспорта. Свое заключение подготовит Контрольно-счетная палата по всем 13 муниципальным программам, в финансирование которых вносятся коррективы. Напоминаем, что личные депутатские приемы по-прежнему проводятся дистанционно. Обращения принимаются по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript и по телефону 218-05-15. Совет депутатов г. о. Дубна