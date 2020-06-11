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О соблюдении санитарных норм Печать
11.06.2020 05:26

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения управляющими компаниями, ТСЖ, автоколоннами г. Дубны, санитарных норм и правил при уборке мест общего пользования многоквартирных домов, надлежащей организации этой работы, полноты принятых мер по санитарной защите рабочего персонала в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в Московской области.

Помощником прокурора города совместно с представителями Администрации городского округа Дубна

и автотранспортных компаний проведена проверка в организациях, осуществляющих перевозку пассажиров в городе, на предмет соблюдения ими санитарных норм и правил при обработке салонов и оборудования транспортных средств перед выходом на линию и в течение дня, охраны здоровья водителей и кондукторов. Установлено, что автотранспортными компаниями, осуществляющими пассажирскую перевозку на территории города Дубны, профилактическая дезинфекция транспортных средств осуществляется систематически не менее двух раз в день с использованием дезинфицирующих средств. Рабочий персонал (водители, кондуктора) обеспечены средствами индивидуальной защиты, сотрудники, с признаками ОРВИ, на работу не допускаются.

Прокуратурой города в целях недопущения нарушения требований действующего законодательства объявлены предостережения руководителям управляющих организаций, ТСЖ и организаций, осуществляющих перевозку пассажиров на территории города.

Э.В. Михолан, заместитель прокурора
  		 
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