Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» крайне возмущен оскорбительными комментариями А. Навального к видеоролику, в котором известные люди выражают свое мнение о поправках в Конституцию России. Среди прочих он назвал «продажным холуем» ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Считаем, что это не только возмутительно, но и недопустимо. Поэтому мы требуем привлечения Навального к уголовной ответственности за оскорбление людей, которые отстояли независимость нашей Родины.

Лидер Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России», Герой Советского Союза генерал-полковник

В.А. Востротин

Председатель Центрального правления Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России»

В.Н. Юрьев

Председатель Правления Омской региональной ордена «Генерал Армии Маргелов» общественной организации ветеранов и инвалидов военной службы

«Омский союз десантников» Ю.В. Конобрицкий