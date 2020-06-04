В День защиты детей 1 июня у маленьких пациентов детского отделения дубненской городской больницы побывали необычные гости. Добрые сказочные персонажи в сопровождении главы города Максима Данилова, депутатов Мособлдумы Александра Орлова и Марины Шевченко, а также местных предпринимателей принесли ребятам подарки. Конструктор, раскраски и карандаши, книжки, бережно упакованные в «Коробку храбрости», пополнили игровой и развивающий арсенал так называемой доброй комнаты.

«Добрая комната» - благотворительный проект, реализуемый по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». Его основная задача – сделать процесс пребывания детей в медучреждениях в ожидании приема врача или процедур, максимально комфортным и способствующим скорейшему выздоровлению. В Дубне главным героем игровой комнаты, открывшейся в педиатрическом отделении ровно полгода назад, стал персонаж из мультика «Умка».

Кроме того, в этот день с самого утра в Дубне – на набережной, в парке, во дворах детишкам раздавали воздушные шары и открытки. Местное отделение партии «Единая Россия» совместно с администрацией города и предпринимателями организовали для маленьких дубненцев настоящий праздник. Так, во дворе многоквартирного дома ростовые куклы играли и танцевали с ребятами, все вместе пели детские песни.

«Детские улыбки – самые искренние. И не только улыбка собственного ребенка, но и детей вообще во всем мире. Это как раз то, что делает мир добрее и светлее. В каком уголке мира, где бы вы не оказались, вас везде будут окружать детские улыбки. Именно поэтому мы, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, стараемся подарить детям праздник», - прокомментировал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Дубна Максим Данилов.

Анна Сухая

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