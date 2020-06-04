В День защиты детей региональный парламентарий Марина Шевченко передала продуктовые наборы семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Как член областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, предварительно она встретилась с дубненскими коллегами. Темой для обсуждения стала сложная ситуация, в которой оказались некоторые жители наукограда. Хотя в период напряженной эпидемиологической обстановки в Подмосковье организованы дополнительные меры поддержки льготных категорий граждан, в силу разных причин не все семьи имеют право на региональные выплаты или пособия. Как правило, это связано с отсутствием регистрации на территории Московской области.

За счет личных средств Марина Владимировна сформировала десять продуктовых наборов с консервами, макаронами, рисом, гречкой, сахаром, маслом, чаем, печеньем. Половину продовольственных посылок оставила в отделе по делам несовершеннолетних - сотрудники передадут их нуждающимся. А по пяти адресам на Большой Волге и Черной речке проехала вместе с начальником отдела Анной Полькиной.

По словам Марины Шевченко, в центре внимания были проблемные семьи с детьми. В одних взрослые злоупотребляют алкоголем, в других кто-то из родителей потерял работу или не может трудоустроиться, потому что нет прописки. Большие трудности и у тяжелобольной мамы с двумя маленькими дочками. Продукты первой необходимости от депутата все они приняли с благодарностью.

Ирина АЛЕКСЕЕВА