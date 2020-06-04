Спелая сочная клубника, гранатовый сок, виноград и персики, помидоры и огурцы, яркая ароматная зелень… Все эти отборные фрукты и овощи были переданы дубненским предпринимателем Анаром Ахмедовым врачам городской больницы.

Анар не первый раз приезжает в горбольницу, чтобы таким вот щедрым способом поддержать дубненских докторов, медсестер, младший медицинский персонал и сказать им большое человеческое спасибо.

Принимая подарки для медиков, заведующий инфекционным отделением Павел Викторович Леонов отметил: «В столь непростое время предприниматели и обычные жители нашего города оказывают всевозможную помощь и поддержку докторам и пациентам - привозят фрукты, овощи, медицинские маски, защитные костюмы. Люди оказались очень неравнодушными, и мы постоянно чувствуем их поддержку и помощь. Медицинские работники сегодня укомплектованы всем необходимым, тем не менее, помощь со стороны предприятий и предпринимателей очень кстати. Лишние маски, например, при таком расходе, какой есть сейчас, не помешают: мы не знаем, как долго продлится нынешняя ситуация».

Сотрудники горбольницы благодарны всем неравнодушным горожанам за их помощь и огромную моральную поддержку.

Анна Сухая

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