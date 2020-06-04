Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Фрукты для докторов Печать
04.06.2020 04:15

Спелая сочная клубника, гранатовый сок, виноград и персики, помидоры и огурцы, яркая ароматная зелень… Все эти отборные фрукты и овощи были переданы дубненским предпринимателем Анаром Ахмедовым врачам городской больницы.

Анар не первый раз приезжает в горбольницу, чтобы таким вот щедрым способом поддержать дубненских докторов, медсестер, младший медицинский персонал и сказать им большое человеческое спасибо.

 

Принимая подарки для медиков, заведующий инфекционным отделением Павел Викторович Леонов отметил: «В столь непростое время предприниматели и обычные жители нашего города оказывают всевозможную помощь и поддержку докторам и пациентам - привозят фрукты, овощи, медицинские маски, защитные костюмы. Люди оказались очень неравнодушными, и мы постоянно чувствуем их поддержку и помощь. Медицинские работники сегодня укомплектованы всем необходимым, тем не менее, помощь со стороны предприятий и предпринимателей очень кстати. Лишние маски, например, при таком расходе, какой есть сейчас, не помешают: мы не знаем, как долго продлится нынешняя ситуация».

Сотрудники горбольницы благодарны всем неравнодушным горожанам за их помощь и огромную моральную поддержку.

Анна Сухая

Фото автора
  		 
< Июня 2020 >
П В С Ч П С В
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо