Уже два месяца депутатский корпус Дубны проводит свои мероприятия удаленно, поскольку в подмосковном регионе действует режим самоизоляции. Майское заседание Совета депутатов под председательством Сергея Куликова также прошло в формате видеоконференции. В качестве приглашенных экспертов в нем участвовали представители Администрации городского округа, Контрольно-счетной палаты и прокуратуры. Десять минус три Традиционно все тематические блоки и проекты документов подробно изучаются на постоянных депутатских комиссиях и лишь потом выносятся на Совет. Предварительная повестка дня 28 мая состояла из десяти пунктов, включая «Разное», но при ее утверждении были сняты три вопроса. Относительно создаваемой комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, своего заключения еще не дала прокуратура. А по поводу реорганизации отдела культуры Администрации в новое подразделение - Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи - депутаты запросили дополнительную информацию: по кадровым перестановкам и фонду оплаты труда. Она будет проанализирована на профильной депутатской комиссии. Утвердили единогласно Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2019 год депутаты утвердили единогласно и поблагодарили председателя КСП Надежду Каприну за большой объем проделанной работы. Помимо прочего, это такие важные направления, как финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ и правовых актов и контроль за исполнением городского бюджета. Поправки учтены Проект Положения о Комитете по управлению имуществом города Дубны неоднократно рассматривался на постоянной депутатской комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям. Все поправки были учтены, в итоге этот документ был принят на Совете. Ранее действовавшее положение о КУИ признано утратившим силу. Положение доработано Получили одобрение всего депутатского корпуса и дополнения в Положение о погребении и похоронном деле в городе Дубне. Речь идет о порядке выделения мест под захоронения, о размерах участка для почетного захоронения и условиях подзахоронения близких родственников, а также о том, что транспортировка умерших в морг должна осуществляться городской специализированной службой. Указанное Положение доработано по требованию прокуратуры для устранения коррупциогенных факторов. Для обеспечения деятельности в условиях карантина Внесены актуальные изменения в Регламент Совета депутатов - для обеспечения деятельности в условиях карантина или чрезвычайной ситуации. Добавлена возможность проводить заседания Совета и депутатских комиссий в режиме видеоконференции, прописаны особенности голосования. Предусмотрен и свободный доступ граждан: их будут извещать о месте, времени и повестке не позднее чем за один день через средства массовой информации. Схожие коррективы внесены в Порядок организации и проведения публичных слушаний: в особых случаях они тоже могут проходить дистанционно. Почетная грамота - общественному деятелю Общим решением поддержано ходатайство сотрудников Муниципальной библиотеки левобережья о награждении Почетной грамотой Совета депутатов Николая Николаевича Прислонова - за заслуги в сфере общественной, краеведческой, профессиональной и муниципальной деятельности. «Разное» В «Разном» на вопросы депутатов ответил глава городского округа Максим Данилов. Он сообщил, что на Менделеевской набережной убирают строительный мусор, в понедельник будет утвержден план-график по устранению дефектов. По гарантийному ремонту городских дорог проведено обследование, акты подписаны, компаниям-подрядчикам направлены уведомления о необходимости исправить все недочеты в рамках взятых обязательств. В этом году запланирован ремонт тротуаров, дорожные рабочие уже приступили к его выполнению. Стартовал и ямочный ремонт: в прошлом сезоне оцифровано более 1350 проблемных участков, по этому списку будет осуществляться заделка ям. Финансирование - из внебюджетных источников. Рассмотрено обращение в Совет депутатов дольщиков компании «Бетиз», которые не могут получить свое жилье. Запрошена необходимая информация по текущей ситуации с достройкой домов у Администрации городского округа. В ближайших планах начало строительства стартового дома для расселения ул. Дачной. Активными темпами идет капитальный ремонт в здании бывшей школы №4 на улице Блохинцева, где разместится физмат-лицей имени В.Г. Кадышевского. Протест городской прокуратуры В завершение заседания депутаты ознакомились с протестом городской прокуратуры по поводу возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий на непостоянной основе. Надзорный орган считает необходимым обозначить порядок компенсационных выплат и внести изменения в Положение о статусе депутата, принятое в 2006 году. Кроме того, в связи с изменениями федерального законодательства прокуратура предлагает определить орган, уполномоченный на проведение муниципального жилищного контроля, и внести эти дополнения в Устав города. Эти вопросы будут проработаны в соответствии с действующим законодательством. Исключить проверки малого и среднего бизнеса Поступило предложение и от Контрольно-счетной палаты. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и мерами поддержки организаций и предпринимателей в условиях действующих ограничений председатель КСП просит исключить контрольные проверки малого и среднего бизнеса из плана мероприятий на 2020 год и перенести на февраль-март следующего года. Напоминаем, что личные депутатские приемы проводятся дистанционно. Обращения принимаются по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript и по телефону 218-05-15. Совет депутатов г.о. Дубна