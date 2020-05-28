Четыре постоянные депутатские комиссии Совета депутатов городского округа Дубна провели свои заседания 21 мая. Обсуждение вопросов проходило дистанционно, с привлечением профильных специалистов Администрации, представителей Контрольно-счетной палаты и прокуратуры. Такой режим работы выбран в связи с действующими ограничениями из-за коронавирусной инфекции. В рамках контрольной деятельности Постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам (председатель Ярослав Викулин) рассмотрела отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Дубна за 2019 год. В своем докладе председатель КСП Надежда Каприна рассказала о проведенных экспертно-аналитических (186) и контрольных (9) мероприятиях, экспертизах проектов и муниципальных программ. Она сообщила, что в рамках контрольной деятельности проверено 19 объектов, а также бюджетные средства в размере 3,765 млн рублей; выявлено 16 нарушений на сумму 1,643 млн рублей. Все недостатки были устранены. Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов предстоит создать при Совете депутатов в соответствии с постановлением губернатора Московской области. В нее войдут депутаты и представитель общественности. Депутаты считают целесообразным включить в эту группу юриста, соответствующее предложение будет направлено главе городского округа. Адресная помощь горожанам По инициативе депутатского корпуса в скором времени возобновит свою деятельность городская комиссия по предоставлению адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Депутаты изучили проект Положения о порядке оказания материальной помощи и ознакомились с предлагаемым составом комиссии. Они рекомендовали привлечь к ее работе, наряду с представителем отдела по делам несовершеннолетних и защите из прав и специалистами в сфере соцзащиты и здравоохранения, также представителя Общественной палаты. Протест городской прокуратуры Завершающей темой стал протест городской прокуратуры на одну из статей Положения о статусе депутата, утвержденного в 2006 году. Речь идет об определении компенсационных выплат для возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий. Члены комиссии согласились с аргументацией надзорного органа в части необходимости разработки и принятия отдельного порядка по учету выполнения депутатами своих полномочий. При этом напомнив, что многими положенными льготами народные избранники не пользуются (бесплатный проезд в общественном транспорте на территории города, служебная машина, служебный телефон и т.п.). Общая позиция будет обозначена после обсуждения полным составом депутатского корпуса. Три вопроса, рассмотренные этой комиссией, войдут в повестку дня Совета депутатов на 28 мая. Ряд уточнений в Положение о КУИ Постоянная комиссия по градостроительству, имущественным и земельным отношениям под председательством Александра Ксенофонтова рассмотрела проект Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Дубна. Помимо других корректив, сделанных участниками осуждения, важным дополнением стал отдельный пункт о том, что распоряжение муниципальным имуществом осуществляется по согласованию с Советом депутатов в установленном порядке. Работа над окончательным вариантом Положения будет продолжена. Два других документа ранее уже рассматривались членами комиссии. Новое Положение о Комитете по управлению имуществом предстоит принять, а предыдущую его редакцию от 2013 года признать утратившей силу. После скрупулезного анализа депутаты сделали ряд уточнений в Положение о КУИ. В частности, предусмотрели не только ежегодный отчет Комитета по управлению имуществом по приватизации муниципального имущества, но и отчет о своей деятельности (по форме, которую предстоит разработать и утвердить). А затем единогласно проголосовали за то, чтобы вынести оба проекта на рассмотрение Совета. Для школ и учреждений культуры Постоянная комиссия по образованию, культуре и туризму (председатель Александр Руденко) провела итоговое обсуждение двух взаимосвязанных проектов, предложения по которым депутаты высказали еще в марте. Поскольку отдел культуры будет преобразован в Комитет по культуре, спорту, туризму и делам молодежи, нужно утвердить положение о новом подразделении Администрации городского округа и отменить положение об отделе культуры. Сокращение штатных единиц и добавочное финансирование в ходе реорганизации не предполагается. Затем члены комиссии вновь вернулись к обсуждению Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017-2026 годы, на этот раз в сфере культуры и туризма. Одной из первоочередных задач должно стать приобретение новых инструментов для детских музыкальных школ. По этому направлению Дубна вошла в госпрограмму «Культура Подмосковья» на 2020 год, но, по условиям софинансирования, необходимо изыскать 5 млн рублей. Крупный перспективный проект - строительство в левобережной части города Школы искусств «Дубна». В новом здании планируется просторный выставочный зал, классы для занятий юных музыкантов и художников, помещения для репетиций Дубненского симфонического оркестра, концертный зал с хорошей акустикой. В жилом доме, как сейчас, муниципальной музыкальной школе не место, уверены депутаты. Единодушно члены комиссии согласились с тем, что не следует проектировать вблизи озера Лебяжье какую-либо инфраструктуру, пусть даже туристической направленности, и удалили эту сроку из стратегического плана. Депутатов проинформировали о том, что плавучий причал для швартовки теплоходов на Волге выкупила одна из туристических компаний Дубны и будет устанавливать каждый сезон. Ранее его устанавливал ООО «Порт Кимры», однако в этом году отказался, посчитав экономически нецелесообразным. Таким образом, город сохранит возможность развивать водный туризм. Корректировка Положения о погребении Постоянная комиссия по экономике, предпринимательству, инвестициям, научно-производственному и жилищно-коммунальному комплексам (председатель Валерий Николаев) согласилась с требованием прокуратуры о внесении дополнений в принятое десять лет назад Положение о погребении и похоронном деле в Дубне - для устранения двоякого толкования и коррупциогенных факторов. Депутаты согласны с тем, что необходимо упорядочить процесс выделения мест под захоронения, чтобы с граждан не просили доплату за выбор участка (такие жалобы поступали в прокуратуру, по ним принимались меры реагирования). Захоронения должны производиться в соответствии с планировкой кладбища, утвержденной уполномоченным органом, а места выделяться в хронологическом порядке по мере поступления заявлений. Это будет учтено при корректировке Положения о погребении, его проект комиссия обсудит на следующей неделе. Напоминаем, что депутаты проводят личные приемы дистанционно. Обращения принимаются по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript и по телефону 218-05-15. Совет депутатов г.о. Дубна