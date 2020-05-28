В Подмосковье возобновили работу строительные компании и промышленные предприятия с обязательным соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Ежедневно сотрудники градостроительного отдела администрации сопровождают каждую стройку, контролируют численность работников, а также следят, соблюдаются ли меры безопасности на объектах. На каждой стройке есть специальные стюарды, которые отвечают за соблюдение санитарных норм и здоровье сотрудников.

В понедельник глава Дубны Максим Данилов проконтролировал ход строительных работ в физико-математическом лицее им. В.Г. Кадышевского. В настоящее время основные работы связаны с заменой старых деревянных балок на металлические.

«Сейчас на объекте работают 28 человек, все санитарные нормы соблюдены, - отметил Максим Николаевич. - Подрядчик обеспечивает рабочих средствами индивидуальной защиты. В связи с большим количеством пыли маски строители меняют каждый час. Напоминаю, что руководители строек несут персональную ответственность, нам ни в коем случае нельзя создать очаги инфицирования коронавирусом».

Ольга Шарова по материалам пресс-службы администрации Дубны