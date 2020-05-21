Две специализированные машины «лада ларгус», оборудованные носилками и имеющие необходимый набор медтехники, пополнили парк техники Дубненской горбольницы на прошлой неделе. Автомобили для дубненской больницы, а также еще полутора десятков муниципальных больниц и поликлиник Московской области приобретены за счет средств областного бюджета. Ключи от машин главным врачам подмосковных больниц вручил лично губернатор А. Ю. Воробьёв.

Губернатор проверил оснащение машин и поблагодарил медиков за самоотверженную работу в период пандемии.

«В регионе мы расширили перечень тех, кто задействован в помощи пациентам с Covid-19. Нагрузка на медиков очень большая. К сожалению, у нас еще увеличивается госпитализация, хотя и не так сильно, как на прошлой неделе. Оказание неотложной медицинской помощи имеет принципиальное значение, - сказал Воробьев. - Маршрутизация сложная - где-то коек не хватает, поэтому приходится из одного города ехать в другой. В апреле работа «неотложек» увеличилась в 5 раз по сравнению с 2019 годом. Поэтому эти машины сразу отправятся на линию».

Автомобили отечественного производства на базе «лада ларгус» оснащены необходимым оборудованием, в том числе предусмотрено устройство для погрузки и транспортировки лежачего пациента. Новые машины поступили в медицинские учреждения Серпухова, Лобни, Долгопрудного, Солнечногорска, Чехова, Котельников, Озер, Серебряных Прудов, Луховиц, Волоколамска, Талдома, Лотошина, Лыткарина, Дзержинского, Дубны, Фрязина.

Новые машины оборудованы носилками, имеют высокий дорожный просвет, так что на них удобно ездить в том числе по районным и зачастую грунтовым дорогам.

В условиях работы, связанной со снижением риска распространения коронавирусной инфекции Covid-19, ежедневно на выездах в Подмосковье задействовано около 450 бригад неотложной помощи и более 500 - скорой. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты, дезинфекции и антисептиками.

Всего в муниципалитеты передается 200 новых автомобилей неотложной медицинской помощи, оставшаяся часть поступит до конца мая.

Анна Владимирова по материалам пресс-службы правительства МО