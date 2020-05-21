Эпидемия коронавируса застигла всех врасплох, хотя непонятно, можно ли вообще подготовиться к подобному. Одной из первых мер, принятых руководством Института, стала самоизоляция работников старше 65 лет. Сразу после этого Совет Объединения молодых ученых и специалистов ОИЯИ предложил свою помощь с доставкой продуктов и медикаментов лицам, находящимся на самоизоляции или карантине. Она началась 26 марта, всего через несколько дней после того, как большая часть работников Института перешла на удаленную работу. За месяц волонтеры ОМУС доставили продукты и медикаменты 59 раз, 17 сотрудников регулярно прибегают к услугам волонтеров, из них трое находятся на карантине. Практически сразу сложилась дружная команда, в которой каждый занимается своим делом. Есть диспетчеры, которые общаются с теми, кто обращается за помощью, по телефону или электронной почте. Когда диспетчер принял заказ, он передает его свободному волонтеру. Стоит отметить, что скорости доставки может позавидовать любая коммерческая служба. Все волонтеры снабжены средствами индивидуальной защиты, руки после посещения каждого магазина и доставки продуктов тщательно обрабатываются антисептиком. Доставка всегда осуществляется бесконтактно: волонтер покупает продукты или лекарства согласно списку, привозит их по указанному адресу и оставляет у двери в квартиру и только после этого звонит и сообщает о доставке. Оплата тоже производится бесконтактно, через мобильный банк после получения заказа согласно чеку. Александр Леонидович Куземский, ведущий научный сотрудник ЛТФ: - Жизнь в изоляции сложна по нескольким причинам. Прежде всего это тревога за своих близких. Есть давление новостей и прогнозов. Приходится перестраивать режим работы и быта. К счастью, я работаю над книгой и мне нужен в основном компьютер и интернет. Без помощи добровольцев было бы невозможно наладить быт, особенно для меня как человека c большим числом тяжелых хронических заболеваний: это покупка лекарств и продуктов. Помощь добровольцев бесценна и с моральной стороны, не остаешься один. Все очень хорошо организовано. Сердечный привет и наилучшие пожелания. Елена Николаевна Водоватова, старший редактор издательского отдела: - Я очень благодарна за помощь волонтеру Артему Коробицыну. Я нахожусь в группе риска по причине ряда заболеваний, поэтому я с 18 марта нахожусь дома. Продукты и лекарства мне доставляют волонтеры. Артем покупает все строго по списку, если возникают вопросы по объему продукта или марке - перезванивает прямо из магазина. Сумки получаются очень тяжелыми, потому что заказываю сразу дней на 10 - 12. Но никаких нареканий, все довозит и поднимает на третий этаж (лифта в моем доме нет). Ставит под дверь и звонит. Я через пару минут забираю. То есть полностью бесконтактная доставка, я его даже в лицо ни разу не видела. Поскольку у меня нет родных, которые могли бы закупать продукты и лекарства, помощь волонтеров очень актуальна. В общем, большое спасибо, что молодые ученые проявили эту инициативу с волонтерством: невзирая на их занятость, тратят на нас свое время и бензин. Я думала, это инициатива дирекции, но нет – инициатива шла снизу, что особенно приятно. Все-таки гражданское общество у нас формируется». Волонтеры Объединения молодых ученых и специалистов ОИЯИ Айдос Исадыков, Анна Богомолова, Инна Колесникова, Артем Коробицын, Данияр Джансейтов, Дмитрий Пугачев, Егор Косячкин, Алексей Краснов, Алексей Курилкин, Александра Фризен и, конечно, председатель ОМУС Николай Войтишин всегда готовы прийти на помощь, и за это им огромное спасибо от их подопечных. По материалам http://www.jinr.ru/