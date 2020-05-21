С 1 июня семьям в Подмосковье будут выплачивать по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет включительно, при условии достижения 16-летним ребенком 16 лет не позднее 1 июля 2020 года. Оформить заявление можно на портале Госуслуг gosuslugi.ru или на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru. В соответствии с Указом Президента расширено право для семей на ежемесячную выплату 5 тысяч рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до 3-х лет. Теперь эти средства могут получить не только имеющие право на материнский капитал, но и семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Кроме того, в два раза увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребёнком - теперь он составляет 6751 руб. Его могут получить неработающие граждане, в том числе студенты. Также губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, в соответствии с которым до 15 июня нуждающиеся семьи с детьми получат продуктовый набор стоимостью до 2200 тысяч руб. Им будут обеспечены семьи, из числа получателей пособия на детей, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, установленный в Подмосковье.