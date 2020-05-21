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Пенсия - на карту «Мир» Печать
21.05.2020 00:00

Отделение Пенсионного фонда РФ по г.Москве и Московской области сообщает, что в соответствии с законодательством о национальной платежной системе все граждане РФ, которые получают пенсии и иные социальные выплаты на банковские карты иностранных платежных систем (Visa, MasterCard), с 1 июля 2020 года должны получать пенсию и иные социальные выплаты только на карту  «Мир».

Гражданин может самостоятельно открыть карту «Мир» в банке и перевести на нее выплату пенсии в любое время, не дожидаясь окончания срока действия прежней карты. Если пенсия и иные социальные выплаты с 01.07.2020 будут зачисляться не на карту «Мир», банк будет обязан вернуть всю сумму выплат в территориальный орган Пенсионного фонда. В данном случае получить пенсию будет возможно путем изменения способа доставки пенсии.

При желании пенсионер может в любое время изменить способ доставки пенсии: получать пенсию на карту «Мир» или в отделении почтовой связи, или на дому доставкой почтальоном. Выбрать способ доставки пенсии или изменить его пенсионер может лично, подав заявление в территориальном органе ПФР или  МФЦ, или в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или на портале госуслуг.
  		 
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