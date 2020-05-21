Депутаты Дубны 14 мая приняли участие в работе двух комиссий, с приглашением сотрудников Администрации городского округа и Контрольно-счетной палаты. В условиях самоизоляции из-за напряженной эпидемиологической обстановки заседания проходят в режиме видео-конференц-связи.

Для совершенствования системы образования

Постоянная депутатская комиссия по образованию, культуре и туризму под председательством Александра Руденко ознакомилась с новой редакцией Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017-2026 годы в отношении образовательной деятельности. По просьбе депутатов, свои комментарии дали начальник горуно Татьяна Виноградова и проректор по молодежной политике и социальным вопросам Государственного университета «Дубна» Николай Мадфес.

Основными темами стали: профориентация школьников, шефство градообразующих предприятий над учебными заведениями, привлечение малого и среднего бизнеса к участию в процессах дополнительного образования. Юные жители наукограда проявляют большой интерес к техническому творчеству, начиная со второго-третьего классов. Эти направления активно развиваются, так что в кружках и секциях существует постоянная потребность в расходных материалах. И конечно, нужны преподаватели технических дисциплин.

На капитальный ремонт образовательных учреждений в Дубне в прошлом году выделен 51 млн рублей, на 2020 год уже подтверждено финансирование в размере 30 млн рублей. Но хотелось бы изыскать ресурсы для переоборудования и ремонта дошкольных учреждений в институтской части города. По состоянию помещений и оснащению они пока отстают от детских садов в других районах.

В университете «Дубна» за последние пять-шесть лет стала заметной такая тенденция: почти 90% студентов - иногородние, при этом две трети из них по окончании вуза остаются работать на предприятиях города и региона. Самые крупные работодатели для молодых специалистов в наукограде - Объединенный институт ядерных исследований и предприятия, расположенные в особой экономической зоне.

На базе университета «Дубна» созданы базовые кафедры для лабораторий ОИЯИ; открыты Международная инженерная школа, Школа аналитики больших данных, а месяц назад стартовала Школа инновационной педагогики.

По решению губернатора Московской области, на территории кампуса скоро появится новое студенческое общежитие на 600 мест - два семиэтажных здания, соединенных атриумом-переходом. Уже готово предпроектное решение. В дальнейшем планируется возведение новых учебных и лабораторных корпусов.

Депутаты внесли свои предложения в перечень мероприятий для совершенствования системы образования. На следующем заседании они обсудят основные задачи на ближайшие годы в сфере культуры и туризма.

Корректировки в Генплан развития города и Правила землепользования

Постоянная комиссия по градостроительству, имущественным и земельным отношениям рассмотрела тот же стратегический документ, но по своему профилю. В частности, на 2020 год намечено принятие корректировок в Генеральный план развития города и Правила землепользования и застройки. Наряду с техническими правками, уточнением сроков и ответственных исполнителей, депутаты поменяли ряд формулировок. Например, относительно мероприятий по инженерной защите от затопления городских территорий. Также на комиссии был включен и новый пункт в план мероприятий по реализации Стратегии - придание официального статуса объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места «Историко-ландшафтная заповедная территория «Ратминская стрелка» в 2020-2023 годах.

В ходе дискуссии по перспективам благоустройства прибрежных зон Волги в черте города и других мест отдыха председатель комиссии Александр Ксенофонтов сообщил коллегам, что направил письмо в администрацию с предложением поставить на кадастровый учет все парки и скверы, определив границы земельных участков.

Обсуждение Стратегии продолжается. Через неделю к нему подключатся члены постоянной депутатской комиссии по экономике, предпринимательству, инвестициям, научно-производственному и жилищно-коммунальному комплексам.

Дополнения в Регламент Совета депутатов и Устав г. Дубны

Также дистанционно 14 мая состоялось заседание рабочей группы по Регламенту Совета депутатов городского округа Дубна и Уставу города Дубны, на котором обсуждались дополнения в Регламент Совета депутатов и Устав города Дубны. Речь шла об особенностях проведения заседаний Совета и профильных комиссий в формате видеоконференций, о процедуре голосования и организации онлайн-трансляций.

Свой вердикт по предложенным изменениям в ближайшее время вынесет постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам, а окончательное решение будет принято в последний четверг месяца, на майском заседании Совета.

Напоминаем, что депутаты по-прежнему проводят личные приемы дистанционно. Обращения принимаются по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript и по телефону 218-05-15.

Совет депутатов г.о. Дубна