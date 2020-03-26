Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Нордавинд» объявила о благотворительной акции, которая поможет людям, особенно старшего возраста, контролировать влияние коронавируса на сердце.

С 24 марта до конца апреля, а при необходимости и дольше компания «Нордавинд» будет делать автоматическую расшифровку электрокардиограмм, снятых прибором собственной разработки ECG Dongle, совершенно бесплатно. Для тех, кто уже оплатил подписку на данную услугу, она будет безвозмездно продлена на такое же время.

- То, о чём мы сейчас сообщаем всем, кто пользуется кардиофлешками ECG Dongle, не подарок, а наш вклад в общее противостояние панике и пандемии, - подчеркнул президент группы компаний «Нордавинд» Илья Свирин. - Сегодня от коронавируса в первую очередь страдают люди старшего возраста и те, у кого есть патологии дыхательной и сердечно-сосудистой системы. И мы очень надеемся, что вовремя сделанная и расшифрованная электрокардиограмма поможет контролировать не только влияние новой болезни на сердце, но и последствия стресса, в котором многие вынуждены сейчас жить.

К этим словам остается только добавить, что сегодня в противовес тем, кто пытается заработать на коронавирусе, - к счастью, их немного - все громче звучит голос людей, благодаря которым ситуация обязательно стабилизируется. Это медики, волонтеры, те, кто готов участвовать в экспериментах по испытанию вакцины от коварного заболевания. Это компания «Нордавинд-Дубна», которая с помощью собственной инновационной разработки вносит конкретный вклад в борьбу с опасной инфекцией.

Берегите себя, заботьтесь о близких, помогайте по возможности соседям. Даже в изоляции, в условиях закрытых границ и карантина, мы переживем эту ситуацию и станем еще сильнее, если будем поддерживать друг друга.