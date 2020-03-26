Глава городского округа Дубна Максим Данилов вместе с профильными замами провел 20 марта брифинг для журналистов и ответил на вопросы, которые волнуют горожан. Новые заместители Глава города представил журналистам двух новых замов. Максим Тихомиров уже два месяца курирует вопросы образования, торговли и взаимодействия со средствами массовой информации. Эдуард Бучок в должности менее двух недель, в его ведении находятся жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт. Из депутатского фонда Дупутат Московской областной думы Александр Орлов сообщил, что средства из его депутатского фонда в этом году будут направлены на приобретение оборудования для Дубненской горбольницы и автомобиля для Дома-интерната «Рождественский» – по полмиллиона рублей. Благоустройство Компания-подрядчик «Техноконцепт» закрыла дефектную ведомость по набережной имени Менделеева и приступит к работам по устранению недоделок с установлением теплой погоды. По благоустройству сквера имени Журавлева и улицы Центральной в этом году будет осуществляться только проектирование - с организацией общественного обсуждения. В рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» летом в Дубне появятся еще два детских игровых комплекса. По результатам голосования на портале «Добродел» выбраны участки во дворах многоквартирных домов 16 корпус 2 и 42-45 на проспекте Боголюбова. Варианты оборудования - игровые и спортивные модули для площадок площадью 450 кв.м каждая - будут выбирать жители вместе со своими депутатами. Продолжатся работы по ремонту улично-дорожной сети: это 16 участков в городской черте и дорога до Сергиево-Демидовского кладбища, если Кимрский район передаст ее в собственность муниципалитета Дубна. Ведется подготовка аукционной документации для рекультивации полигона ТКО «Дубна Левобережная» в рамках национального проекта «Чистая страна». Традиционно весной в Дубне пройдут месячник благоустройства и день благотворительного труда. Строительство и капремонт Заместитель главы по вопросам градостроительства, инновационной деятельности и рекламы Алексей Степаненко сообщил, что близятся к завершению конкурсные процедуры и уже в конце марта подрядчик должен приступить к строительно-монтажным работам в здании будущего физмат лицея имени Кадышевского. Сроки капремонта по контракту – до 1 декабря. Директор нового учебного заведения пока не назначен, осуществляется конкурсный отбор. С привлечением наукоградских средств планируется ремонт в школах №5 и №7, а также в помещениях Торгово-промышленной палаты Дубны. Ориентировочно в середине апреля должны стартовать работы по ремонту тоннеля. Выполняется корректировка проекта по возведению защитной дамбы на левом берегу Волги. Начало строительства намечено на осень 2020 года. В Минстрое Московской области обсудили перспективы расселения улиц Дачной и Заречной, предложенный инвестором концепт получил положительные отклики. Решается вопрос по улице Железнодорожной. Проходят совещания по ЖК «Европейский квартал» и оперативные штабы по достройке домов 34/1 и 30-32 на улице Тверской с участием дольщиков компании «Бетиз и К». Ищется инвестор для ЖК «Дубна Ривер Клаб». Активизировались работы по строительству жилых домов на территории, прилегающей к ОЭЗ «Дубна». Ведутся конкурсные процедуры по поискам подрядчика на выполнение проектов инженерной инфраструктуры для всех участков, предоставленных многодетным семьям в разных районах города. Миллионы для «Елочки» Для возобновления медицинской деятельности в ДОУ №20 «Елочка» требуется 3,5 млн рублей. По расчетам специалистов, именно на такую сумму необходимо приобрести оборудование, чтобы получить лицензию. Этот детский сад несколько десятилетий был коррекционным: его посещали ребятишки с ослабленным зрением. Но год назад изменились лицензионные требования, и кабинет офтальмолога пришлось закрыть. - Уникальное дошкольное учреждение офтальмологического профиля обязательно нужно сохранить. Будем изыскивать средства совместно с градообразующими предприятиями, просить поддержки у областных депутатов, - сказал Максим Данилов. Угоны машин Журналисты поинтересовались, какие действия предпринимаются по ситуации с угоном дорогостоящих автомобилей - жалобы поступают от жителей улиц Флотская, Парковая и Речная. Заместитель главы Администрации Владимир Потапенко, который курирует вопросы безопасности и правового обеспечения, привел данные статистики ОМВД по городскому округу Дубна: с начала прошлого года до февраля нынешнего зарегистрировано девять угонов транспортных средств, в том числе четыре - из поселка «Кентавр». Непосредственно в 2020 году две из четырех машин были угнаны из «Кентавра». Все пропавшие автомобили «ушли» в Тверскую и Ярославскую области. Эта проблема трижды обсуждалась на совещаниях с участием жителей, сотрудников Администрации, представителей ОМВД, ФСБ и прокуратуры. Было решено приблизить наряды полиции к этому району города и осуществлять постоянное патрулирование. Что касается бетонных блоков, то их установка не соответствует требованиям нормативно-правовых актов. В адрес Администрации будет направлено обращение о подключении дополнительных камер видеонаблюдения на выезде из поселка «Кентавр» и на границе с Кимрским районом по савеловской дороге. Владимир Потапенко напомнил, что в рамках программы «Безопасный город» уже введены в эксплуатацию около 430 камер, в том числе на Дмитровском шоссе, паромной переправе и выездах в сторону Кимр и Савелова. Инициативная группа подготовит письмо в Главное управление МВД России по Московской области с просьбой выделить дополнительные штатные единицы сотрудников полиции для возобновления деятельности стационарных постов. Кроме того, собственникам предложено заключать индивидуальные договоры на охрану имущества силами вневедомственной охраны Росгвардии. Попрошайки Владимир Потапенко ответил на вопрос журналистов о профессиональных попрошайках, которых все чаще можно встретить на улицах наукограда. Он сообщил, что одни и те же люди, как правило, инвалиды, приезжают из Москвы в выходные и праздничные дни и просят подаяние - преимущественно около банков и магазинов на проспекте Боголюбова. По обращениям жителей сотрудники МВД задерживают таких гастролеров, доставляют в отдел полиции, устанавливают личность, проводят профилактические беседы, а затем отвозят на вокзал с требованием покинуть город. При навязчивом приставании к гражданам составляется протокол по ст. 33 Кодекса Московской области об административных правонарушениях и накладывается штраф в размере от 100 до 500 рублей. Но, к сожалению, в российском законодательстве отсутствует само понятие «попрошайка», соответственно, нет и правонарушения, за которое можно привлечь к ответственности. Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА Фото https://vk.com/ alexandr_orlov_taldom