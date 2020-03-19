В Дубне продолжается вручение ветеранам Великой Отечественной войны юбилейных медалей в честь 75-летия Победы «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». Медаль учреждена Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, ею удостаиваются все ветераны Великой Отечественной войны.

На днях еще несколько ветеранов из рук главы города получили юбилейные медали – на встрече в кафе «Кремлевское» и на традиционном отчете главы во Дворце культуры «Октябрь». Те ветераны, которые в силу обстоятельств и солидного возраста не могут присутствовать на патриотических встречах и мероприятиях, принимают представителей администрации города у себя дома, где им также вручают памятные награды.

Анна Сухая