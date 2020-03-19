В связи с распространением коронавируса выпущено постановление Администрации городского округа Дубна Московской области №108 ПА – 165 от 13.03.2020 г. «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий», которое вводит свободное посещение школ и запрещает проведение массовых мероприятий. Необходимо воздерживаться от посещения музеев, развлекательных центров и других мест, предполагающих большое скопление людей. Работодателям рекомендуют позаботиться о безопасности своих сотрудников: на рабочих местах организовать измерение температуры, обязательно отправлять домой или в медицинские учреждения тех, у кого температура повышенная и есть другие симптомы. Люди, вернувшиеся из стран с большим количеством заражённых, должны провести на карантине 14 дней. В Дубне, по сообщению главного врача Дубненской городской больницы Алексея Валентиновича Осипова, нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. За несколькими дубненцами ведется наблюдение – речь о тех, кто недавно вернулся из регионов с неблагополучной обстановкой по коронавирусу либо мог контактировать с инфицированными гражданами. - За прошедшие сутки (по данным на 16 марта) в Московской области ситуация по коронавирусу не изменилась — динамики, слава Богу, нет, - подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробъев. - Подтверждённых случаев коронавируса в Подмосковье девять. Еще шесть анализов находятся в Новосибирске, их могут подтвердить в ближайшие сутки. Вместе с мэрией Москвы мы ужесточили требования к проведению массовых мероприятий. Раньше было до 5 тысяч человек, сейчас мы радикально снизили: запрещаются все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Еще одна тема — школы. Сегодня на занятия пришли 80% учеников. На этой неделе мы организовали дистанционное обучение, но со следующей мы объявим трехнедельные каникулы. Дети будут отдыхать, пока ситуация развивается таким образом. Для медиков, которые работают при заборе анализов и в аэропортах, будет разработана дополнительная финансовая поддержка. А все находящиеся на карантине получат оплату по больничному. Здесь проблем не будет. Что касается «Активного долголетия» — известно, что этот вирус поражает тех, кому за 60 лет, это группа риска. Поэтому мы приостановили все занятия в рамках программы, чтобы не допустить распространения болезни. Что касается вузов — студентам мы предложим дистанционное обучение. Такую опцию министр образования должна будет реализовать по нашим шести региональным вузам. Главы муниципалитетов и социальные службы должны оказать дополнительную помощь и проинформировать всех, кто в этом нуждается. Например, если возникают какие-то вопросы или нездоровый ажиотаж насчет продуктов питания, будут даны необходимые разъяснения. Да, действительно, спрос на продукты сейчас повышенный — особенно на крупы, гречу, макароны, консервы, но сегодня всей этой продукции имеется в достаточном количестве. Мы будем дальше внимательно и чутко следить за ситуацией. Наша задача — ограничить контакты прежде всего с теми, кто был за границей. У нас все случаи, и в 99% случаев в Москве, связаны с приездом из-за рубежа. В обновленном постановлении мы к семи странам (Европа, Южная Корея и Китай) добавляем еще широкий перечень стран, в которых обнаружен коронавирус. Директор Объединенного института ядерных исследований В.А. Матвеев обратился к сотрудникам Института и жителям города, чтобы разъяснить ситуацию: «В связи с ухудшением ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 как в Российской Федерации, так и в других странах мира, а также в целях информирования работников о принимаемых мерах по недопущению ее распространения, Объединенный институт ядерных исследований сообщает следующее. Дирекция Института уделяет значительное внимание здоровью сотрудников и членов их семей, а также гостей ОИЯИ, в связи с чем со времени начала широкого распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Китайской Народной Республики в январе 2020 г. было принято решение об отмене всех командировок сотрудников Института в данное государство, в том числе и об отзыве уже находившихся в КНР работников. После появление информации о неблагополучном эпидемиологическом фоне по данному заболеванию в ряде стран Европы в целях недопущения заболевания наших сотрудников было принято решение о прекращении текущих командировок в данные страны, а также об отмене планируемых поездок, включая направление сотрудников в CERN, FAIR и иные научные центры. На основании приказа директора от 13 февраля 2020 г. все возвратившиеся из зарубежных командировок из стран с неблагоприятной ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией были помещены под четырнадцатидневный режим самоизоляции, рекомендованный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России), и находились под регулярным наблюдением медицинских специалистов МСЧ № 9. По состоянию на сегодняшний день, по результатам проведенных медицинских лабораторных исследований, ни у одного из находящихся в Дубне сотрудников Института заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено. В то же время часть возвратившихся из загранкомандировок менее двух недель назад сотрудников ОИЯИ продолжает находиться под режимом самоизоляции и надзором врачей. После объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии COVID-19 было принято решение о создании в Институте оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в составе представителей ОИЯИ и МСЧ № 9, под председательством помощника директора, члена-корреспондента РАН Г.Д. Ширкова. Оперативный штаб находится в режиме постоянного функционирования и осуществляет регулярное взаимодействие с руководством ФМБА России и Межрегиональным управлением № 21, Администрацией г.о. Дубна, МСЧ № 9, Дубненской городской больницей, а также с периодичностью несколько раз в день информирует дирекцию ОИЯИ о текущем состоянии с заболеваемостью и о предлагаемых мерах по противодействию коронавирусу. С учетом стремительного распространения заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 и устанавливаемых Российской Федерацией мер ограничительного характера по предложению оперативного штаба директором Института был издан приказ, направленный на минимизацию риска заражения наших сотрудников коронавирусом и включающий в себя исключительные меры, такие как запрет на направление работников в служебные командировки и на прием на работу в Институт граждан, прибывших из зарубежных стран, а также отмену всех массовых мероприятий, включая конференции и семинары. Также было принято решение об организации в кратчайшие сроки дистанционной работы для тех сотрудников ОИЯИ, работа которых может быть выполнена без необходимости нахождения непосредственно на рабочем месте, и о формировании списка должностей сотрудников, подлежащих оставлению на рабочих местах. Кроме того, в ближайшее время будут введены в действие предложенные оперативным штабом ограничения по работе спортивных и культурных подразделений ОИЯИ, мест общественного питания, а также на посещение объектов Института сторонними лицами. Уважаемые коллеги, в связи с участившимся появлением недостоверных сведений о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Институте и в нашем городе от имени руководства Института призываю вас сохранять спокойствие, быть разумными при изучении различных информационных источников и принимать во внимание только официальную информацию ОИЯИ, органов государственной власти и местного самоуправления». С 13 марта в Подмосковье работает «горячая линия» по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30. Она открыта для того, чтобы спокойно и обстоятельно отвечать на все интересующие вопросы жителей. В частности, жителям региона разъясняют, что с 17 марта вводится система электронных больничных для находящихся на 14-дневном карантине. Такие жители смогут получить компенсацию, не выходя из дома. Кроме того, с 17 марта водители в наземном общественном транспорте Подмосковья перестали продавать билеты за наличный расчёт. Из-за коронавируса теперь принимают только карты. Такое решение было принято на основании рекомендации Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения для профилактики вспышки вирусных инфекций. В пригородных электричках возможность покупать билеты у кассиров остаётся.