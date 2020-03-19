В России на данный момент зарегистрировали 93 случая заражения Covid-2019. Всего в мире новой коронавирусной инфекцией заразились почти 170 тысяч человек. Свыше 77 тысяч выздоровели, 6,5 тысяч пациентов скончались.

Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, в редких случаях он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязненной поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязненными руками рта, носа или глаз.

В борьбе с коронавирусом не стоит забывать о профилактике.Самое важное, что можно сделать — это поддерживать чистоту рук, а когда кашляете или чихаете, прикрывайте нос и рот одноразовой салфеткой.

Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно мы неосознанно совершаем такие прикосновения в среднем 15 раз в час).

Если вам нужно выехать за границу, обязательно уточните эпидемиологическую ситуацию в стране и соблюдайте гигиену.

При появлении симптомов, похожих на коронавирус, оставайтесь дома и сразу вызывайте врача.