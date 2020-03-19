Заседания двух постоянных депутатских комиссий и встреча депутатов с руководством Администрации городского округа Дубна состоялись 12 марта.

Депутатская комиссия по экономике, предпринимательству, инвестициям, научно-производственному и жилищно-коммунальному комплексам под председательством Валерия Николаева рассмотрела проект постановления о создании Муниципального бюджетного учреждения «Центр управления проектами» (ЦУП).

По мнению депутатов, необходимость такого шага не очевидна. Всего два года назад произошло слияние Дирекции развития наукограда Дубна со Службой заказчика. Теперь же предлагается вновь разделить эти два направления, образовав новое юридическое лицо с тем же функционалом, который был до объединения. Планируется, что в ЦУП из Дирекции перейдут 14 специалистов, которые будут заниматься обеспечением выполнения инвестиционных проектов и городских социально-экономических программ.

Комиссия вернется к обсуждению после того, как будут представлены все документы в соответствии с регламентом, а также анализ исполнения Дирекцией муниципального задания за 2018 и 2019 годы.

Следующей темой стали изменения в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017-2026 годы. Депутаты уточнили сроки и состав участников по таким перспективным задачам, как, например, создание городского бизнес-инкубатора для поддержки студенческого инновационного предпринимательства; цифровизация городского хозяйства; формирование реестра надежных поставщиков; строительство инфраструктуры поселка многодетных семей; реконструкция очистных сооружений, насосно-фильтровальной станции левобережья, газораспределительной станции на Новом шоссе и т. п.

Изменения в Стратегию по своему профилю обсуждали и члены постоянной депутатской комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям под председательством Александра Ксенофонтова. Речь шла о создании условий для привлечения ученых и специалистов в рамках перспективных проектов ОИЯИ, о строительстве школы в левобережье, служебного жилья и дополнительных зданий под производственные площадки и офисы для резидентов ОЭЗ. Депутаты продолжат работу над этим важнейшим документом на следующем заседании комиссии.

Встреча депутатского корпуса с главой городского округа традиционно проходила в формате диалога. Свои вопросы народные избранники передали заранее, чтобы получить более подробную информацию по тем проблемам, которые волнуют жителей. Это подготовка к паводку – ситуация штатная и находится под постоянным контролем. Это меры безопасности по коронавирусу, особенно в детских учреждениях – они будут обозначены в специальном постановлении главы администрации. Это ремонт тоннеля и плотины – работы планируется завершить к 2023 году, движение автотранспорта будет осуществляться в реверсивном режиме.

По проекту возведения защитной дамбы на левом берегу Волги заказчиком выступает Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (МОБВУ), подрядчик АО «Ямалтрансстрой». Проектные работы по контракту должны быть выполнены к 15 мая. Также заключен договор с НИиПИ градостроительства по разработке проекта планировки территории и межевания для размещения объекта. Начало строительства дамбы запланировано на октябрь-ноябрь 2020 года, ввод в эксплуатацию – в декабре 2022 года.

Со слов главы городского округа Дубна М.Н. Данилова, на набережной имени Д.И. Менделеева все недоделки должны быть устранены до 1 мая. Рабочая группа с участием депутатов уточнит перечень дефектов и дополнит его в случае выявления новых огрехов.

В Детской музыкальной школе на ул. Флерова течет крыша – на этом заострили внимание депутаты. Кровля будет отремонтирована: директором школы уже подана заявка на подготовку проектно-сметной документации.

Что касается помещений на ул. Моховой, которые планируется передать Детской школе искусств «Вдохновение», то ремонт здесь начнется летом – после переезда муниципального музея археологии и краеведения на второй этаж вокзала «Большая Волга».

В завершение встречи депутаты настоятельно попросили ускорить подготовительные работы к празднованию 75-летия Победы, в том числе проведение конкурсных процедур по выделению средств на финансирование мероприятий Совета ветеранов.

Совет депутатов городского округа Дубна