2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. В честь юбилея Победы учреждена памятная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Пришедшие 4 марта в Муниципальную библиотеку левобережья ветераны, труженики тыла услышали много благодарных и самых тёплых слов в свой адрес. Поздравить заслуженных людей района левобережья с предстоящим праздником 9 Мая и вручить им юбилейные медали приехали и.о. заместителя главы администрации г.о. Дубна, начальник отдела культуры Людмила Юрьевна Кузминова и заместитель прокурора г. Дубны Эдуард Владиславович Михолан.

Торжественное мероприятие было организовано совместно с администрацией г. Дубны и Советом ветеранов левобережья в благородном деле поддержки пожилых людей, и прежде всего участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда и тружеников тыла, малолетних узников фашизма, детей военной поры. Наша общая задача, чтобы заслуженная награда и высокая оценка мужества и стойкости нашли каждого героя.

Юбилейные медали получили: участник Великой Отечественной войны Александр Тимофеевич Ермаков, труженики тыла - Нина Михайловна Фомичёва, Зинаида Павловна Яшкина, Валентина Антоновна Шуплякова, Валентина Антоновна Кокшина, Галина Георгиевна Мурашова, Мария Алексеевна Арсентьева, Вера Фёдоровна Клепикова, Антонина Ивановна Козлова, Сергеевна Попова, Мария Васильевна Савельева. Ими гордятся их дети, внуки и правнуки, а также все земляки.

О трудовых и боевых подвигах народа, победившего страшного врага, о нелёгкой, но достойной жизни конкретных ветеранов должны знать и помнить все мы, включая представителей власти и молодёжь. Студенты Московского областного аграрно-технического техникума «Дубна», присутствовавшие на торжественной церемонии, горячо поддерживали ветеранов аплодисментами.

Участники творческого коллектива «Зеркало души» из Дома культуры «Колос» (г. Талдом) подготовили концертную программу «Встречаем весну». Руководитель вокального коллектива Фёдор Колесниченко и его ученики исполнили итальянские и русские народные, советские эстрадные песни. Они зарядили слушателей ощущением наступившей весны и праздника. Любовь, воспеваемая поэтами и музыкантами, согревает и соединяет сердца, приносит мир и радость в души независимо от возраста, эпохи, языка общения. Вдохновляющая сила искусства никого не оставила равнодушным. Артистов провожали под овации.

После концерта ветеранов и тружеников тыла ждало чаепитие со сладостями, дружеское непринуждённое общение. Ни один из награждённых не ушёл без цветов и приглашения в библиотеку на новые интересные культурные мероприятия и встречи.

Алла СОБОЛЕВА