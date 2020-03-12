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Центр активного долголетия открыт! Печать
12.03.2020 06:32

В Дубненском центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Родник» на прошлой неделе состоялось торжественное открытие центра «Активное долголетие». Подобные центры создаются в Подмосковье по программе губернатора с одноименным названием «Активное долголетие» и призваны разнообразить формы работы с людьми пожилого возраста, сделать для них доступными занятия физической культурой, музыкой, танцами, творчеством.

В нашем городе такая работа с теми, кому немного за…(это женщины старше 55 лет и мужчины, старше 60 лет), проводится не первый год. Творческие мастерские, занятия по компьютерной грамотности, оздоровительные и спортивные направления работы организуют все эти годы для пенсионеров абсолютно бесплатно, вовлекая все больше и больше желающих вести активный образ жизни, невзирая на солидный возраст.

В торжественном открытии центра «Активное долголетие» приняли участие глава города М.Н. Данилов, директор Дубненского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Родник» С.А. Рудакова, председатель попечительского совета ДЦСО «Родник» Е.А. Игнатенко, а также сами участники программы, представители учреждений и организаций города. Поздравляя собравшихся с событием, глава города отметил, что весь коллектив центра «Родник» ежедневно проделывает огромную работу, благодаря чему пожилые дубненцы чувствуют себя нужными, ощущают заботу, ведут активный образ жизни и не спешат стареть!

Анна Сухая
  		 
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