Тактико-специальные учения по ликвидации возможных последствий весеннего половодья прошли в Дубне. В них были задействованы более 400 человек и 80 единиц техники, часть которой демонстрировалась на территории ОЭЗ «Дубна». Зима в этом году была не совсем обычной - запасы снега в почве на территории Московской области составляют всего 40-50% от нормы, а каскад подмосковных водохранилищ наполнен менее чем на 70%. Так что даже если весной будут сильные осадки, половодья опасаться не стоит. Тем не менее ежегодные тактико-специальные учения по ликвидации его возможных последствий никто не отменял - в этот раз они прошли на территории городского округа Дубна. - Паводок не зависит от сезона, у нас есть опыт прошлых лет, когда из-за обильных дождей он случался и летом, - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области полковник Вадим Андямов. - В 2013 году такой паводок был в Дубне, когда резко поднялся уровень воды в водохранилище и на Волге, в левобережной части города подтопило дачные постройки и садоводческие товарищества, дороги. Поэтому каждый год в одном из муниципальных образований региона мы проводим учения, к участию в которых привлекаем прежде всего глав традиционно подтопляемых районов и все оперативные структуры системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Застройка территории Московской области растет, и надо учитывать, что сегодня во многих муниципалитетах жилые дома расположены вблизи водоемов. Наша задача в ходе учений оценить взаимодействие между службами, потому что если какое-то звено не сработает, то люди будут подвержены определенному риску – этого допустить нельзя. Что необходимо делать для минимизации подобных рисков обсудили на заседании Комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области, прошедшем в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна». В заседании принял участие глава г.о. Дубна Максим Данилов. Он рассказал о самом северном и единственном городе области, который расположен на двух берегах Волги, о мерах по обеспечению безопасности его населения на случай весеннего половодья. Что касается региона в целом, то на данный момент в Главном управлении создан оперативный штаб, в который входят представители всех ведомств. Подробная информация через единую диспетчерскую службу поступает в Центр управления в кризисных ситуациях, где отслеживается ежедневно. На территории Подмосковья действуют 34 гидропоста, идет их постоянное патрулирование, замер воды, так что ситуация под контролем. По словам Вадима Андямова, это одни из самых крупных за последние годы тактико-специальных учений по ликвидации возможных последствий половодья в регионе. В них приняли участие более 400 специалистов, задействовано 80 единиц техники. С некоторыми ее образцами, их тактико-техническими характеристиками можно было ознакомиться на площадке перед Конгресс-центром ОЭЗ «Дубна». Квадроцикл, снегоход, дельталёт, передвижная радиометрическая лаборатория и быстро развертываемый пункт обогрева, машины пожарной и водолазной служб, первой медицинской помощи - и это далеко не полный перечень продемонстрированной техники. Практические действия с участием этой и другой техники развернулись на набережной левого берега Волги. По замыслу учений, из-за интенсивного таяния льда и снега вода в Волге поднялась на недопустимый уровень, в результате чего возникла угроза подтопления ряда населенных пунктов. В ходе учений отрабатывались действия администрации г.о. Дубны по организации пунктов временного размещения и эвакуации в них населения. Спасатели продемонстрировали элементы ведения воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов и вертолетов. Сотрудники муниципальных аварийно-спасательных и других служб устранили условную аварию на подстанции, провели работы по откачке воды из затопленного здания. Был устранен разлив нефтепродуктов на акватории Волги и при помощи плавающего транспортера на противоположный берег реки доставлены продукты питания. - Основная цель учений - выработать единый подход в работе администрации, органов местного самоуправления в организации управления силами и средствами при возникновении чрезвычайных ситуаций при половодье и реализовать его на практике - достигнута, - резюмировал в завершении учений полковник Андямов. - Все службы, в том числе организации, входящие в состав Дубненского звена МОСЧС, продемонстрировали наивысшую степень подготовки и слаженные действия. Учения прошли на должном уровне, и я хотел бы поблагодарить за содействие в их организации Управляющую компанию ОЭЗ «Дубна» и администрацию наукограда. Светлана Жукова Фото автора