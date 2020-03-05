Масленичные гуляния в этом году прошли сразу на нескольких городских площадках. В Парке семейного отдыха веселое настроение по традиции задавали городские творческие коллективы. Для любителей отведать блинов на свежем воздухе мастера блинного искусства приготовили это угощение по нескольким десяткам рецептов. А на площади перед Дворцом культуры «Октябрь» были, пожалуй, самые веселые и красочные развлечения в честь проводов зимы. Тут и кукольное представление для ребят, и всевозможные конкурсы, и традиционные масленичные состязания, и хороводы, песни, пляски. Глава города Максим Данилов, поприветствовавший всех горожан, пришедших на праздник, лично испек горячий блин, приняв участие в веселом масленичном конкурсе. Завершились проводы зимы огненным шоу и сожжением чучела зимы. А накануне, в субботу, около 120 детишек приняли участие в проводах Масленицы в Особой экономической зоне «Дубна». Праздник для них совместно организовали Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» и Дубненское объединение многодетных семей «Аист». Масленица для детей из многодетных семей прошла в парке на левобережной площадке Особой экономической зоны «Дубна». Встречать весну большой дружной компанией веселее, поэтому к традициям народного праздника в этот день приобщились ребята, семьи которых в 2020 году официально станут членами Дубненского объединения многодетных семей «Аист», а поддержали их дети сотрудников компаний-резидентов ОЭЗ. Таким образом, в этот день вместе с родителями широкой Масленице радовались более 300 человек. - Замечательно, когда с самого раннего возраста ребята узнают о русских национальных традициях, неотъемлемой частью которых является и Масленица, - поделился заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» и председатель Дубненского объединения многодетных семей «Аист» Павел Грек. - Масленица - это обязательно веселое гуляние, хороводы и, конечно, вкусные блины. Такие праздники нужны, они объединяют, позволяют вместе радоваться наступающей весне, отлично провести время с семьей. Мы пришли на проводы зимы вместе с женой Марией, младшей дочерью Полиной и средней Варварой. Праздник им очень понравился. В последний день февраля природа как будто вспомнила, что это зимний месяц - выпал снег, был легкий морозец. Под народные песни о Масленице дети с удовольствием катались с горки, лепили снежки, участвовали в разнообразных играх и водили хороводы. Почему Масленица такой громкий и шумный праздник? Зачем сжигают чучело? Почему пекут именно блины, а не пироги? Много познавательного об одном из самых радостных и светлых праздников на Руси его участникам рассказала ведущая - многодетная мама Анастасия Гаранжа. Помочь ей провести Масленицу Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» пригласила команду агентства People Games, сотрудники которой обладают большим опытом организации подобных мероприятий. - Все в восторге от нашей многодетной Масленицы! - рассказала Анастасия Гаранжа. - Хочется сказать огромное спасибо за такой подарок детям генеральному директору ОЭЗ «Дубна» Антону Владимировичу Афанасьеву и всему коллективу Управляющей компании. Мы радуемся этому веселому жизнеутверждающему празднику вместе с нашими детками, провожаем Масленицу до следующего года, у всех отличное настроение, и блины удались на славу! Главный символ Масленицы - румяные золотистые блины с горячим чаем. Красивые, с пылу с жару, их только успевают выпекать прямо в парке на глазах участников праздника. С медом, сметаной, сгущенкой, вареньем - на любой вкус. Раздают, а через две-три минуты детские ладошки снова тянутся к очередной партии вкусного угощения. - Считается, что напечь много горячих блинов - к солнечной погоде и хорошему урожаю, - поясняет аниматор агентства People Games Александра Задорина. - Наши предки верили, что с каждым кусочком человек наполняет себя энергией солнца. Съел очередной блин - стал еще ближе к солнцу, от души повеселился - помог солнцу разбудить замерзшую землю. Поэтому стараемся напечь как можно больше, и чтобы каждому досталось по нескольку разных блинов. Через какое-то время действительно выглянуло солнце. А завершающим аккордом праздника стало сжигание чучела Масленицы. Завтра последний день Масленичной недели - Прощеное воскресение. В этот день мы обращаемся друг к другу с добрыми словами, просим прощение за возможно нанесенные обиды. Ну, а со следующей недели веселье заканчивается и наступает время духовного очищения - Великий пост, наступает долгожданная весна. Светлана ЖУКОВА Фото Светланы Жуковой, Зои Коневой, vk.com/dkdubnaoctober, vk.com/official_dubna