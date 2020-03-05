Собрание молодых специалистов ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка, состоявшееся на прошлой неделе, в своей повестке имело два основных вопроса. Это отчет Совета за 2019 год и выборы в новый состав Совета, который было решено существенно расширить. Прежний состав Совета молодых специалистов в последнее время включал трех человек (Ирина Любимова, Виталий Голубев и председатель Максим Кузьменко). Теперь заниматься молодежными вопросами на предприятии будет Совет, в состав которого вошли девятнадцать человек, выдвинутых на эту общественную работу по представлениям подразделений. Но прежде чем участники собрания приступили к процедуре голосования за претендующих войти в состав Совета молодых специалистов кандидатов, председатель Максим Кузьменко подробно рассказал о проделанной объединением молодых сотрудников работе за прошлый год. Сегодня на предприятии ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка трудится 241 молодой специалист - это почти пятая часть от всех работающих на предприятии сотрудников. Молодые ребята участвуют во всех без исключения мероприятиях, проводимых в самом ГосМКБ, а также представляют интересы предприятия на городском уровне, участвуя в соревнованиях, патриотических акциях, субботниках и пр. Совет молодых специалистов также выстроил тесное сотрудничество с молодежными представительствами Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Так, например, в мае прошлого года состоялся интеллектуальный турнир на кубок «ГосМКБ «Радуга», где наравне с командами работников ГосМКБ «Радуга» и школы №1 нашего города в турнире приняли участие и молодые специалисты АО «КТРВ». Интеллектуальные игры также проводились в рамках самого предприятия («Битва умов», где команда-победитель определялась среди девяти команд по итогам семи туров, а также игра для детей, чьи родители работают в ГосМКБ, и учеников школ города). Силами Совета также была проведена интеллектуальная игра «Знающие люди» для молодых специалистов корпорации «ТРВ» в рамках программы «Посвящение молодых работников». Активное участие молодые специалисты принимают и в слетах, проводимых смежными предприятиями. С призовым местом команда ГосМКБ «Радуга» вернулась с «Зеленого слета», организованного Корпорацией ТРВ. В слете принимали участие команды с таких предприятий, как ГосНИИмаш, «Вымпел», «Авангард», «Радуга», «Глобус», КТРВ, «Регион», ВПК Маш, «Темп-Авиа», «Салют», и состязались как в спортивном мастерстве, так и в интеллектуальных способностях и творчестве. Первое место заняла команда РКБ «Глобус» (г. Рязань), на втором месте команда дубненского предприятия, третье место у команды ГосНИИмаш (г. Дзержинск). Откликнулась молодежь нашего предприятия и на приглашение Первичной профсоюзной общественной организации Сарапульского электрогенераторного завода принять участие во втором Отраслевом турнире по интеллектуальным играм на кубок Профавиа. В программу турнира входила также экскурсия по АО «СЭГЗ», где участники познакомились с современным производством и историей завода, встретились с руководством предприятия и профсоюзной организацией, обсудили вопросы молодежной политики и становления молодого специалиста на предприятии. По итогам турнира команда молодых специалистов ГосМКБ «Радуга» заняла достойное третье место. Ежегодно Советом МС для молодых работников предприятия проводятся летний и зимний слеты. В 2019 году слеты были организованы в новом формате. Так, летом молодые специалисты встретились на поле боя игры «Лазертаг», а зимний слет начался с квеста по Дубне. В продолжение зимнего слета уже в теплом уютном кафе молодежь поучаствовала в интеллектуально-музыкальном турнире «Угадай мелодию». На протяжении всего 2019 года Совет активно принимал участие в организации музыкальной группы молодежи ГосМКБ «Радуга». Было отремонтировано помещение (Северный пер., д. 12 «а»), где систематически проводились репетиции созданной молодыми специалистами музыкальной группы. Благодаря администрации предприятия и при поддержке Профсоюза ГосМКБ «Радуга» удалось приобрести музыкальные инструменты. Успешным стало участие молодых сотрудников МКБ в конкурсе на получение гранта, организованного Российским профессиональным союзом трудящихся авиационной промышленности. Авторы дубненского проекта Любимова Ирина и Пестриков Максим заняли второе место. Полученные денежные средства в размере 250 тысяч рублей были направлены на приобретение музыкального оборудования. С целью создания творческого пространства и организации досуга для молодых специалистов предприятия по ходатайству Совета было отремонтировано дополнительное помещение, что позволило уже в комфортной обстановке провести музыкальные вечера в стиле «квартирников» и караоке-вечера. Впервые в 2019 году была проведена музыкально-интеллектуальная игра «Угадай мелодию». Молодые специалисты приняли участие в шествии Дедов Морозов, приуроченном к первому дню зимы, организованном администрацией города. Доброй традицией ГосМКБ «Радуга» стали поздравления детишек и внуков сотрудников предприятия «штатными» Дедами Морозами и Снегурочками предприятия. Желающих увидеть у себя дома под Новый год этих сказочных героев с каждым годом на предприятии становится все больше, и молодые сотрудники с удовольствием организуют эти предновогодние акции. Спортивная жизнь молодых специалистов на предприятии традиционно насыщена большим количеством событий. Активное участие сотрудники принимают в спартакиаде предприятия, в спартакиаде коллективов физкультуры города, а также спартакиаде Корпорации ТРВ, и ежегодно копилку спортивных достижений МКБ пополняют награды и победы молодых сотрудников. В 2016 году по инициативе Совета молодых специалистов был проведен первый волейбольный турнир, посвященный Международному женскому дню и Дню защитника Отечества, с участием женских и мужских команд. С тех пор проведение турнира стало доброй традицией, и 2019 год не стал исключением. Турнир, как всегда, прошел в дружеской обстановке, а участники, помимо положительных эмоций, получили памятные призы. Осенью состоялся турнир по бильярду среди молодых специалистов предприятия. Его задачей стало не только выявить сильнейших игроков, но и сплотить работников предприятия, организовать неформальное общение с молодыми специалистами, обсудить ряд вопросов и поставить задачи на будущее. - Целью всех мероприятий, проводимых силами Совета молодых специалистов, является сплочение молодого коллектива, знакомство молодежи с историей предприятия и города, раскрытие творческого потенциала сотрудников и формирование у них такого важного качества, как умение работать в команде, - подчеркнул председатель Совета молодых специалистов Максим Кузьменко. - Чем дружнее и сплоченнее наша команда, тем больших успехов мы сможем достичь в профессиональном плане. А завершилось собрание избранием нового состава Совета молодых специалистов, который, как мы уже отметили, был увеличен до девятнадцати человек. Голосовать было решено списком, в который вошли: Ирина Любимова, Сергей Кучин, Олег Кузьминов, Анастасия Константинова, Сергей Осипов, Дарья Колесник, Александр Зотов, Владислав Маломарченков, Дмитрий Воронцов, Даниил Донцов, Александр Карпук, Павел Михайлов, Наталья Кудряшова, Иван Биканов, Иван Рычков, Николай Лешин, Александр Смирнов, Светлана Лежепекова и Кирилл Завьялов. Большинством голосов новый состав Совета молодых специалистов предприятия был утвержден, а также избран председатель. Им стал Александр Зотов. Впереди у ребят - молодых, активных и инициативных сотрудников ГосМКБ «Радуга», уверен Максим Кузьменко, - насыщенная и плодотворная работа, нацеленная на создание в коллективе здоровой рабочей атмосферы, а также развитие творческих и спортивных увлечений сотрудников и их активной общественной деятельности. Анна СУХАЯ Фото автора P.S. Особую признательность от лица Совета молодых специалистов М. Кузьменко выразил дирекции предприятия во главе с генеральным директором В.Н. Трусовым за активную поддержку молодежного движения, а также профсоюзному комитету ГосМКБ и его председателю М.Н. Щербакову за помощь в реализации многих идей и проектов.