Февральское заседание Совета депутатов Дубны традиционно началось с подведения итогов. Прозвучали отчеты о деятельности в 2019 году главы городского округа, органов исполнительной и представительной власти, а также постоянных депутатских комиссий. Информация о различных направлениях работы Администрации городского округа вызвала ряд уточняющих вопросов и дополнений. Годовой отчет главы городского округа Дубна депутаты приняли пока только за основу с предложением учесть все замечания при подготовке окончательного варианта. В своем выступлении председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам Евгений Углов отметил непропорциональность роста прямых налоговых и неналоговых доходов в абсолютном выражении при снижении доли от общего дохода города в относительном выражении - с 48,56% в 2017 году до 35,51% и 38,61% в 2018 и 2019 годах соответственно, а также значительный рост собираемых налогов во все уровни бюджета - более 12 млрд рублей в 2019 году. - Экономика в нашем городе развивается, но остаются актуальными задачи по оптимальному расходованию бюджетных средств и снижению муниципального долга, - сказал Евгений Углов. Годом реорганизаций образовательных учреждений Дубны назвал минувший год председатель постоянной депутатской комиссии по образованию, культуре и туризму Александр Руденко. Этой процедуре подверглись Центр дополнительного образования для детей «Дружба», Центр детского и юношеского туризма и экскурсий, Центр детского творчества и три ДОУ - № 9 «Незабудка», № 20 «Елочка» и № 30 «Малыш». - Процесс реорганизации - это выстраивание такой сети организаций, которая должна обеспечивать равенство доступа к образовательным услугам, эффективное использование всех ресурсов и оптимизацию системы управления. Как показало время, количество и качество предоставляемых услуг не пострадало, - подчеркнул Александр Руденко. Немало важных тем обсуждала в течение года постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам, сообщил в отчете ее председатель Ярослав Викулин. Многие требуют дальнейшей детальной проработки, особенно изменения в Стратегию социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017-2026 годы. Председатель постоянной депутатской комиссии по экономике, предпринимательству, инвестициям, научно-производственному и жилищно-коммунальному комплексам Валерий Николаев еще раз заострил внимание на проблемах в 2019 году с выво-зом мусора, недопустимо низких темпах ремонта подъездов и неудовлетворительном качестве некоторых работ по благоустройству дворов. А также рассказал, что комиссия отклонила предложения по размещению нестационарных торговых объектов на проспекте Боголюбова, посчитав, что это ухудшит архитектурный облик центральных улиц города. Андрей Тамонов, возглавляющий постоянную комиссию по делам молодежи, спорту и физической культуре, рассказал о взаимодействии депутатов с молодежным парламентом, о поддержке детского и юношеского спорта, о ремонте и оснащении спортивных сооружений. Но, по его словам, ставка на спорт высоких достижений не дает в полной мере развиваться массовому спорту. Отчеты всех пяти комиссий депутаты утвердили единогласно, после чего с докладом выступил председатель Совета депутатов Сергей Куликов. Он коснулся всех направлений жизнедеятельности города Дубны. И в частности, отметил, что в 2019 году для решения актуальных вопросов были подготовлены 272 обращения (за 2018 год - 193) в Администрацию городского округа, Мособлдуму, губернатору Московской области и в различные организации. В Совет депутатов поступило 202 обращения от жителей с предложениями, ходатайствами и жалобами. На депутатских приемах в территориальных группах принято 117 обращений. Аплодисментами встретили все участники заседания информацию о том, что новый хирургический корпус Дубненской городской больницы уже принял первых пациентов и в нем проведено уже более 20 операций. На постоянном контроле у депутатов остается ситуация с домами №18 и №20 на ул. Понтекорво; благоустройство набережной имени Д.И. Менделеева; открытие нового здания школы «Возможность» для детей-инвалидов; создание Московского областного физико-математического лицея имени академика В.Г. Кадышевского; замена освещения, вывоз мусора, изменение схемы движения автобусов и другие важные городские вопросы. - В 2019 году значительно больше внимания уделялось ремонту дорог и тротуаров, благоустройству общественных и дворовых территорий. Изменение состава депутатского корпуса, в который более половины депутатов избраны впервые, не стало препятствием для активной работы, - констатировал Сергей Александрович. И напомнил, что заседания депутатских комиссий и Совета проходят в открытом режиме, так что принять в них участие могут все желающие. Во второй части заседания депутаты одобрили обширные корректировки в бюджет; приняли решение о награждении Почетной грамотой Совета депутатов. Принято решение о внесении изменений в Положение о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование и управление движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. Положение дополнено нормами, которые позволят Администрации принять участие в государственной программе и осуществить необходимую реконструкцию очистных сооружений. Отложено принятие решения «Об одобрении заключения дополнительного соглашения о расширении участка №1 ОЭЗ ТВТ «Дубна» на 62 га. Депутаты обратили внимание на то, что при расширении границ территории ОЭЗ и увеличении производственной территории необходимо комплексно совместно с Московской областью развивать инфраструктуру города, создавать рекреационные зоны вдоль реки Волги и сохранить городские леса. Совет депутатов городского округа Дубна