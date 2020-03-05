20 лет прошло со дня гибели 6-й роты 104 полка Псковской воздушно-десантной дивизии. 17 февраля в актовом зале школы №7 собрались старшеклассники 9, 10, 11 классов и ветераны Совета ветеранов Большой Волги для просмотра литературно-музыкальной композиции «Рота уходит в небо», подготовленной учащимися 8 класса под руководством Л.А. Рябковой.

Началась композиция с выступления ребят, одетых в форму десантников и показавших приемы рукопашной борьбы. Ребята рассказали о мужестве и героизме тех, кто проявил эти качества в борьбе с бандитами.

Это было а горах Кавказа. По горам шли люди, их было много. Это были группировки полевых командиров Хаттаба и Мурада. На их пути оказалась 6-я парашютно-десантная рота численностью в 90 человек. Десантники ничего не знали о находящихся там бандах. Бойцам был отдан приказ: находиться у выхода из ущелья на высоте 776.

Хаттаб отдал свой приказ боевикам: «Десантников смести с лица земли и любой ценой вырваться из ущелья». Разгорелся бой. Главари бандитов предлагали десантникам пропустить их в обмен на сохранение жизней, но эти вопросы среди бойцов не обсуждались.

A подмоги нет. Десантники бились насмерть. Этот бой стал примером не просто военного мастерства, но проявлением братства десантников, когда каждый жертвовал своей жизнью, прикрывая товарищей.

Первого марта, в критический момент, подполковник Марк Евтюхин и корректировщик капитан Виктор Романов вызвали огонь родной артиллерии «на себя». «Помните о нас, прощайте, братишки!» - это были их последние слова. Наших ребят в живых осталось шестеро. Страшную картину увидели десантники, которые пришли утром к месту боя. Закаленные в боях немолодые офицеры плакали, вынося ребят с поля боя. Так геройски погибла 6-я рота 104 полка Псковской дивизии. Десантники на высоте 776 не отступили, не смалодушничали.

15 марта 2000 года Псков прощался с воинами-десантниками 6-й роты. Вся страна, казалось, замерла - 84 гроба, на каждом постаменте - голубой берет и фотография молодого бойца.

«Древний Псков под молитвы и марш упокоев

Повидал много разных смертей.

Но, прощаясь в тот день с целой ротой героев,

Безутешно и скорбно рыдал».

… В память о погибших героях-десантниках в школьном зале объявили минуту молчания. Прозвучала песня: «Я тот, кто умер в первый день войны...» Повествование сопровождалось показом слайдов о героическом сражении. Не сдерживая слез, после прослушанной композиции член Совета ветеранов Большой Волги В.М. Майданова поблагодарила педагогов-организаторов школы № 7 О.Н.Сухареву и Л.А. Рябкову за целенаправленную работу по патриотическому воспитанию школьников.

Совет ветеранов Большой Волги

Фото Анны СУХОЙ