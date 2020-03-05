Во время Великой Отечественно войны Травкин Иван Михайлович служил в рядах Красной армии. Старший сержант. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные на фронте борьбе с немецкими захватчиками, удостоен звания Героя Советского Союза. В начале 1945 года по состоянию здоровью был демобилизован из рядов Красной армии. Награжден медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.

Иван Михайлович Травкин родился 5 сентября 1922 году в деревне Поповка Максатихинского района Калининской области. После окончания школы работал в колхозе бригадиром.

Сразу после начала Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, был призван в Красную армию и направлен на курсы артиллеристов. После обучения прибыл на фронт в 619-й артиллерийский полк.

В январе 1942 году участвовал в Торопецко-Холмской наступательной операции на территории Калининской области, в том числе в освобождении города Нелидово и в ожесточённых кровопролитных боях у города Белый. В составе своего взвода в течение 20 суток оборонялся в деревне Пушкари. В последние 2-3 суток, когда от взвода осталось всего три человека, пришлось отбиваться гранатами. Все попытки врага выбить отважных бойцов закончились неудачей. Поле этого боя Ивану Травкину было присвоено звание сержанта, его назначили командиром взвода.

Затем героя направили в 259-й стрелковый полк 306-й стрелковой дивизии 43-й армии Прибалтийского фронта, который занимал оборону в Витебской области. Он неоднократно ходил в разведку, участвовал в захвате нескольких «языков». Был ранен, но быстро вернулся в строй.

В ходе Белорусской наступательной операции в июне 1944 года 43-я армия 1-го Белорусского фронта прорвала оборону противника, участвовала в освобождении города Витебска и вышла к Западной Двине. При форсировании реки Западная Двина проявил инициативу и, используя подручные средства, переправился на другую сторону реки. Выбравшись на занятый противником другой берег реки, Травкин вступил в бой сначала своим, а затем трофейным оружием. Своими действиями он дал возможность переправиться ещё шестерым бойцам вместе со станковым пулеметом. Бойцы вместе с Травкиным заняли оборону и отбили три контратаки противника. На занятый ими крохотный плацдарм стали переправляться подразделения полка. В результате непрекращающегося боя через Западную Двину переправился весь полк, что дало возможность стремительно продвинуться дальше.

За мужество и воинскую доблесть, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года старшему сержанту Ивану Михайловичу Травкину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5249).

В 1944 году Травкин получил два тяжелых ранения и контузию. По состоянию здоровья был демобилизован из рядов Красной армии. После демобилизации Иван Михайлович жил и работал в Максатихинском районе, был мастером лесосплава. Затем переехал в наш город, где много лет трудился на Базе ОРСа. Активно участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи города. Тяжелые ранения давали о себе знать, что сказалось на здоровье. 5 апреля 1974 года Иван Михайлович Травкин скончался, он похоронен в Дубне. Иван Михайлович Травкин является почетным гражданином города Дубны.

Материал подготовлен по архивам газеты «Встреча» и информации, предоставленной Н.Н.ПРислоновым