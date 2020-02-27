Отчет территориальной депутатской группы левобережной части города Встреча депутатов левобережной территориальной группы с жителями Дубны состоялась 18 февраля в ДК «Октябрь». Большую часть почти двухчасовой беседы заняли ответы на вопросы и обсуждение насущных проблем. На левом берегу Волги расположены семь избирательных округов, с 1-го по 7-й. В сентябре прошлого года избран новый Совет депутатов городского округа Дубна, поэтому годовой отчет состоял из двух частей. Руководитель территориальной группы Анатолий Утриванов рассказал о результатах работы депутатов предыдущего созыва: Алексея Осипова, Сергея Куликова, Павла Насонова, Виля Урманова, Александра Руденко, Владимира Трусова, Михаила Подлесного. А затем о делах, которыми занимается он сам вместе с коллегами-депутатами левобережья: Алексеем Осиповым, Сергеем Куликовым, Анной Ореховской, Антоном Семечкиным, Александром Руденко и Иваном Бикановым. В 2019 году проведено 33 приема граждан, в том числе 14 - новым составом депутатской группы. Чаще всего люди обращались по поводу состояния и ремонта дорог, благоустройства дворовых территорий, вывоза мусора, строительства детских площадок и проблем в сфере ЖКХ. Среди наиболее значимых событий депутаты назвали окончание строительства и оснащение новейшим медицинским оборудованием лечебного корпуса Дубненской городской больницы - совсем скоро он примет первых пациентов. Они также отметили, что вслед за открытием моста важная роль в развитии транспортного сообщения отведена новой северо-западной дороге - проспекту Конструктора Селезнева в районе ОЭЗ «Дубна». Хорошими темпами ведется рекультивация левобережного полигона: технический этап уже завершен, в этом году стартует биологический. Под постоянным депутатским контролем находится участок на Коммунальном проезде, где незаконно и с нарушениями проводилась утилизация медицинских и биоотходов. Сжигание мусора вблизи жилых домов удалось остановить. За год в левобережном районе Дубны благоустроено 13 дворов: установлено освещение, детские игровые площадки, лавочки и урны, проведено озеленение. В планах на 2020 год благоустройство дворовых территорий по адресам: ул. Октябрьская, дома №13 и №20, ул. Свободы, дом №4, ул. Карла Маркса, дом №4, ул. Центральная, дома №4 и №5. Отремонтировано дорожное покрытие на улицах Жуковского и Центральной в Подберезье. Выполнен большой объем работ по ремонту и созданию тротуаров; по замене освещения в парке Авиастроителей, на улицах Карла Маркса, Тверской, Свободы, Володарского и автовокзале. Приведена в порядок входная группа ДК «Октябрь». Установлен межквартальный игровой комплекс во дворе домов №1-3 на ул. Тверской и дома №2 на ул. Березняка. Анна Ореховская напомнила, что с 15 до 21 февраля на портале «Добродел» проходит голосование по выбору мест для губернаторских детских площадок и призвала дубненцев активнее в нем участвовать. После масштабной реконструкции принял воспитанников детский сад «Мечта». Удалось отремонтировать несколько классов в школе № 3, а зданию школы № 5 требуется капитальный ремонт. Как только будет готов проект, надо входить в региональную программу финансирования, сообщил Александр Руденко. Депутат также отметил значительные преобразования в загородном лагере «Сосновый бор». При поддержке градообразующих предприятий и средств из бюджета поменяли асфальт, поставили забор, отремонтировали крышу, очистные сооружения, обеденный зал… На очереди ремонт пищеблока. Кроме того, Объединенный институт ядерных исследований рассматривает возможность строительства там нового корпуса для летнего отдыха детей своих сотрудников. В диалоге жителей левобережья со своими избранниками был поднят широкий круг проблем. Это и благоустройство двора на ул. Тверской, дом №9 (включен в план прошлого года, но работы не выполнены в полном объеме), и отремонтированная дорожка между ул. Тверской и ул. Свободы, которую вновь разбивают машины. Волнуют дубненцев непонятные расчеты за вывоз мусора (почему оплата производится с квадратного метра, если мусор производят люди), и неорганизованность проезда мусоросборочной техники во дворах (тяжелые КамАЗы оставляют грязь рядом с мусорными площадками, на дорогах и тротуарах). Очень непростой оказалась ситуация с ДОУ № 20 «Елочка»: несколько десятилетий оно было коррекционным - для ребятишек с ослабленным зрением, но год назад, в связи с изменениями лицензионных требований и условий осуществления медицинской деятельности, кабинет офтальмолога был закрыт. По словам Анатолия Утриванова, подобная проблема встала и перед ГосМКБ «Радуга»: процесс лицензирования медпункта на предприятии длится с мая 2019 года, но есть надежда, что он начнет работу уже в марте. В ближайшие дни Совет депутатов инициирует проведение совещания с участием сотрудников Администрации, Управления народного образования, руководства Дубненской городской больницы и заинтересованных лиц, чтобы выработать конкретные меры для решения сложившейся ситуации. Ну а самая острая тема - предстоящая реконструкция улицы Центральной. Вопросов и предложений было много: наладить наконец ливневую канализацию, вывести парковки из окрестных дворов, предусмотреть детскую игровую площадку возле ДК «Октябрь» и, главное, не ограничиваться участком от ул. Октябрьской до ул. Володарского, а реконструировать всю Центральную, до ул. Березняка. Анатолий Утриванов проинформировал, что специализированная организация готовит новый проект, поскольку как предыдущий состав территориальной депутатской группы, так и новый состав отклонили прежний, даже не вынося на общественное обсуждение. Так что у каждого есть возможность направить свои предложения в Совет депутатов. Они будут переданы проектировщикам, которые постараются учесть их по максимуму. Приятным завершением встречи стали слова благодарности от жителей за новые детские площадки, хорошее уличное освещение и другие позитивные преобразования в левобережной части наукограда. Совет депутатов городского округа Дубна