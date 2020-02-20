Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Марш-бросок крылатой пехоты Печать
20.02.2020 05:43

На прошлой неделе Дубна принимала участников лыжного перехода команд Воздушно-десантных войск, приуроченного к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. Несколько команд, сформированных из лучших представителей частей и соединений Воздушно-десантных войск, численностью по три десятка человек каждая, преодолели около двенадцати тысяч километров и посетили более сотни городов и населенных пунктов.

Дубна стала одной из крайних точек на десантном маршруте одной из команд ВДВ. Воинов дубненцы (представители администрации города, местного отделения Всероссийской общественной организации «Союз десантников России», а также школьники, ветераны, члены общественных организаций) встречали у стелы на въезде в город. После небольшого приветствия колонна проследовала к мемориалу «Братские могилы» на Большой Волге, где состоялись показательные выступления десантников и демонстрация современного стрелкового оружия, экипировки и средств десантирования.

Этот день, 15 февраля, был отмечен еще одной важной датой в истории нашей страны – очередной годовщиной вывода советских войск из Афганистана. Поэтому участники мероприятия проследовали к ротонде, где состоялся традиционный митинг. А завершением памятной программы стал концерт ансамбля соединения «Синева» для дубненских ветеранов и, конечно же, всех ребят, проходивших службу в Воздушно-десантных войсках.

Анна Французова

 
  		 
< Февраля 2020 >
П В С Ч П С В
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо