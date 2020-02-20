На прошлой неделе Дубна принимала участников лыжного перехода команд Воздушно-десантных войск, приуроченного к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. Несколько команд, сформированных из лучших представителей частей и соединений Воздушно-десантных войск, численностью по три десятка человек каждая, преодолели около двенадцати тысяч километров и посетили более сотни городов и населенных пунктов.

Дубна стала одной из крайних точек на десантном маршруте одной из команд ВДВ. Воинов дубненцы (представители администрации города, местного отделения Всероссийской общественной организации «Союз десантников России», а также школьники, ветераны, члены общественных организаций) встречали у стелы на въезде в город. После небольшого приветствия колонна проследовала к мемориалу «Братские могилы» на Большой Волге, где состоялись показательные выступления десантников и демонстрация современного стрелкового оружия, экипировки и средств десантирования.

Этот день, 15 февраля, был отмечен еще одной важной датой в истории нашей страны – очередной годовщиной вывода советских войск из Афганистана. Поэтому участники мероприятия проследовали к ротонде, где состоялся традиционный митинг. А завершением памятной программы стал концерт ансамбля соединения «Синева» для дубненских ветеранов и, конечно же, всех ребят, проходивших службу в Воздушно-десантных войсках.

Анна Французова