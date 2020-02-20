Депутаты институтской части и микрорайона Черная речка отчитались перед избирателями о проделанной работе. Встреча состоялась 11 февраля в зале заседаний Совета депутатов и проходила в традиционном формате: информация о сделанном и ответы на вопросы.

В двух районах наукограда Дубна расположены семь округов: с 14-го по 20-й. До сентября прошлого года в территориальную депутатскую группу ИЧ и ЧР входили Ярослав Викулин, Евгений Углов, Марк Ширченко, Игорь Вяземский, Сергей Соколов, Валерий Николаев, Игорь Широков.

После выборов интересы избирателей представляют Ярослав Викулин, Евгений Углов, Марк Ширченко (руководитель территориальной группы), Борис Шестов, Мария Туголукова, Валерий Николаев и Игорь Широков.

Депутаты обозначили основные направления своей деятельности в составе профильных комиссий, а также рабочих групп Администрации городского округа и Общественного совета при дирекции Объединенного института ядерных исследований.

Больших усилий и самого пристального внимания потребовала работа над подготовкой изменений в проекты двух стратегических документов: Генерального плана и Правил землепользования и застройки города Дубны.

В 2019 году стартовал проект благоустройства Менделеевской набережной, был создан штаб, в который вошли депутаты территориальной группы институтской части и микрорайона Черная речка. При их участии удалось внести позитивные изменения в проект: из дендропарка напротив гостиницы «Дубна» удалены стационарные объекты, сохранен песчаный пляж, удачно расположились новая детская игровая площадка и амфитеатр у гимназии №8.

Представители депутатского корпуса плотно занимались резонансной проблемой, связанной с сжиганием биологических и медицинских отходов вблизи жилых домов в левобережье. Благодаря консолидированным действиям и единой позиции жителей, депутатов и Администрации городского округа, при поддержке губернатора Московской области, предприятие, расположенное по адресу: Коммунальный проезд, 21, не работает, загрязненная территория рекультивирована, идут судебные разбирательства по нарушениям земельного законодательства.

На постоянном контроле находится и ситуация с домами №18 и №20 на ул. Понтекорво, которые признаны аварийными. Чтобы ускорить начало реконструкции, Совет депутатов в оперативном режиме принимал необходимые корректировки в городской бюджет.

Уже три года процесс благоустройства дорог в Дубне контролирует рабочая группа, состоящая из депутатов, сотрудников администрации и общественников. Ее участники следят за соблюдением технологии укладки асфальта, фиксируют все недочеты и добиваются их устранения. Депутаты считают целесообразным, используя приобретенный опыт, продолжать эту деятельность и в 2020 году.

По наказам избирателей инициирован депутатами и выполнен за счет бюджета города большой объем работ по ремонту тротуаров, благоустройству дворов, ремонту подъездов, капремонту на территории всех округов.

В завершающей части отчетного мероприятия Ярослав Викулин перечислил наиболее важные задачи, решением которых будет заниматься территориальная депутатская группа. Это реконструкция аварийного дома №18 на ул. Понтекорво и разработка проекта реконструкции дома №20 с последующей реализацией; открытие физмат-лицея на базе бывшей школы № 4; достройка проблемных домов в ОЭЗ «Дубна»; расселение ветхих домов на улице Дачной; развитие МСЧ № 9 ФМБА России; газификация улицы Юркино; придание статуса достопримечательного места Ратминской стрелке и статуса особо охраняемых природных территорий Козлаковскому лесу и Ратминскому бору; участие в программах по благоустройству дворов, ремонту домов, подъездов, тротуаров.

Отвечая на вопросы жителей, Валерий Николаев рассказал о перспективах открытия льготной аптеки в ИЧ, хирургического корпуса и сосудистого отделения в левобережье; улучшения автобусного сообщения на внутригородских маршрутах и приведения в порядок внутридворовых дорог.

Напомним, что каждый вторник депутаты институтской части и микрорайона Черная речка проводят личный прием граждан сразу по двум адресам: в Администрации городского округа (ул. Академика Балдина, д. 2, каб. 116) и в помещении библиотеки (ул. Московская, д. 6).

Депутаты благодарны жителям города за поддержку и оценку своей работы, выраженную в переизбрании большинства депутатов территориальной группы на следующие пять лет.

По информации Совета депутатов г.о. Дубна