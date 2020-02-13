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По приглашению депутата Госдумы Печать
13.02.2020 05:40

По приглашению депутата Государственной думы И.К. Родниной актив городского совета ветеранов посетил Государственную Думу в Москве.

Для участников поездки была проведена экскурсия. Экскурсовод подробно рассказала об образовании Государственной думы и ее деятельности в настоящее время. Так уж совпало, что Государственную думу ветераны посетили как раз в тот момент, когда у общественности вызвало неподдельный интерес Послание Президента Федеральному Собранию. В своем обращении президент коснулся практически всех сфер жизнедеятельности современного российского общества. Отдельное внимание глава государства уделил теме поддержки семьи, увеличению рождаемости, повышению роста доходов населения, вопросам внутренней и внешней политики, образования и здравоохранения.

В послании президента прямое свидетельство того, что Россия уверенно развивается и движется вперед. Для выполнения озвученных руководителем страны задач нам, представителям всего городского сообщества и особенно ветеранским организациям, предстоит много и ответственно трудиться.

Нам представилась честь побывать на пленарном заседании Думы. В завершении экскурсии дубненская делегация встретилась в красивом зале международных отношений с депутатом И.К. Родниной. Несмотря на свою занятость, она побеседовала с ветеранами и подробно ответила на волнующие их вопросы. Поездка для нас стала весьма познавательной и интересной.

Городской совет ветеранов
  		 
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