Территориальная группа депутатов Большой Волги отчиталась перед жителями о проделанной работе за 2019 год. Встреча депутатов (Святослав Лачин (округ №9), Михаил Хора (округ №10), Александр Ксенофонтов (округ №12), Елена Злобина (округ №13) с жителями микрорайона Большая Волга проходила в актовом зале школы №7. Поскольку 2019 год был переходным от одного состава Совета депутатов к другому, то в отчете отмечена общая работа всех большеволжских депутатов - как пятого, так и шестого созывов. Конечно, большая часть значимых дел выполнена представителями прежнего депутатского корпуса - Ниной Петровной Халяпиной (округ №8), Ниной Михайловной Маркиной (округ №9), Сергеем Владимировичем Андроновым (округ №10), Андреем Владимировичем Тамоновым (округ №11), Кириллом Сергеевичем Дзюбой (округ №12) и Сергеем Федоровичем Дзюбой (округ №13). Были отмечены наиболее значимые события в сфере благоустройства территории. Так, выполнены благоустройство пешеходной зоны перед магазином БУМ, капитальный ремонт квартальных дорожек в сквере Журавлева, построен новый тротуар вдоль ул. Энтузиастов (четная сторона) от остановки «Улица Энтузиастов» в сторону улицы Приборостроителей. Произведен капитальный ремонт тротуаров в сквере перед бассейном «Карасик». Проведено благоустройство по отдельным элементам пяти дворовых территорий, а также установлена большая губернаторская детская игровая площадка во дворе дома №1 на улице Вернова. Было заменено асфальтовое покрытие на придомовом проезде от ул. Попова к дому №25 на пр. Боголюбова. Удалось произвести полную замену освещения в сквере Журавлева. Более того, начались работы по комплексному благоустройству сквера. Так, в настоящее время продолжаются сбор предложений жителей, их обсуждение и разработка концепции благоустройства. Установлены новые лавочки по всему микрорайону, частично обновлены урны, произведена обрезка опасных деревьев на территории детского сада «Сказка». Установлены пандусы в отдельных подъездах многоквартирных домов. В Парке семейного отдыха к новогодним праздникам была установлена новая елка и организована зона новогодней инсталляции. Установлены двуязычные информационные таблички с названиями остановочных пунктов. Обустроены новые пешеходные переходы (подходы к пешеходным переходам), а также приняты решения по организации дополнительных пешеходных переходов. Наиболее важные дела, реализованные в 2019 году в социальной сфере: - капитальный ремонт спортивного зала в спорткомплексе «Руслан»; - ремонтные работы по замене входной группы в бассейне «Карасик»; - ремонт санузлов в школе №11; - приобретено новое компьютерное оборудование в школу №2; - организована доставка учащихся школы (детей-инвалидов) с Большой Волги в новое здание школы «Возможность» в институтской части; - приобретено оборудование в детские сады микрорайона Большая Волга на сумму более 1,5 млн рублей; - открыт компьютерный класс в детском клубе «Факел»; - помощь в организации поездок ветеранов по памятным местам и в госпиталь. Значительная часть депутатской работы проходит при рассмотрении вопросов в семи депутатских комиссиях: по бюджету, финансам и налогам; экономике, предпринимательству, инвестициям, научно-производственному и жилищно-коммунальному комплексам; градостроительству, имущественным и земельным отношениям; социальной политике, здравоохранению и работе с ветеранами; образованию, культуре, туризму; делам молодежи, спорту и физической культуре; вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам. Также депутаты включены в состав тридцати комиссий при администрации города. На встрече депутатов с жителями было задано немало вопросов, на большинство из них были даны разъяснения сразу, часть вопросов требует более детальной проработки. В целом отчет депутатской группы перед жителями Большой Волги прошел в конструктивном ключе. По информации депутатской группы микрорайона Большая Волга