В администрации города начал работу новый проект: бесплатные юридические консультации для граждан. Консультации будут проходить на постоянной основе, в разных частях города, чтобы каждому жителю было удобно. Проводить юридические консультации будут сотрудники Управления правового обеспечения администрации города с участием руководителя Управления Кодралёва Павла Борисовича, а также представителей адвокатского сообщества Дубны. Даты и время проведения консультаций будут регулярно размещаться в социальных сетях, а также в средствах массовой информации города. Телефон Управления правового обеспечения администрации города 218-05-05 доб. 201.