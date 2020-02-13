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Юридическая помощь Печать
13.02.2020 05:38

В администрации города начал работу новый проект: бесплатные юридические консультации для граждан.

Консультации будут проходить на постоянной основе, в разных частях города, чтобы каждому жителю было удобно. Проводить юридические консультации будут сотрудники Управления правового обеспечения администрации города с участием руководителя Управления Кодралёва Павла Борисовича, а также представителей адвокатского сообщества Дубны. Даты и время проведения консультаций будут регулярно размещаться в социальных сетях, а также в средствах массовой информации города.

Телефон Управления правового обеспечения администрации города 218-05-05 доб. 201.
  		 
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