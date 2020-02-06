Мемориальная доска памяти выдающегося художника, педагога и общественного деятеля, основателя и директора художественной школы в Дубне, заслуженного работника культуры РФ, почетного академика Российской академии художеств Юрия Ивановича Сосина была открыта в минувшие выходные на здании музыкальной и художественной школ. Событие, приуроченное к 90-летнему юбилею главного художника Дубны, не оставило равнодушными друзей, коллег и, конечно же, учеников Юрия Ивановича, которые пришли к стенам художественной школы, чтобы почтить память своего друга, педагога, наставника.

Инициатором открытия мемориальной доски и ее автором стал ученик Юрия Ивановича - член Союза московских архитекторов, почетный строитель города Москвы Станислав Фридрихович Мальцев.

- В 80-е годы я учился в художественной школе. Это был взлет и культурный ренессанс, и мы даже не совсем отдавали себе отчет, какие люди руководят культурой в городе и являются нашими учителями, - отметил на торжественном открытии памятной доски С.Ф. Мальцев. - Сегодня каждый из нас, учеников Юрия Ивановича, испытывает чувство большой благодарности к Учителю. Хочется процитировать слова президента Академии художеств России, который, говоря о Ю.И. Сосине, подчеркнул, что не каждому городу повезло иметь такого художника – человека, который более пятидесяти лет жизни отдал не за почетные звания, не за достаток, а посвятил все эти годы служению своему городу и внес огромный вклад в культурное развитие Дубны. По инициативе Юрия Ивановича в Дубне была создана детская художественная школа, он определял направление художественной культуры города, написал галерею портретов замечательных людей города, создал художественную летопись Дубны… Большая благодарность администрации города и его главе за то, что это событие состоялось. Я уверен, что город ждет подъем художественной культуры, сама среда обязывает к этому. Сегодня улицы наукограда носят имена замечательных академиков, физиков, и эта традиция, уверен, будет продолжена. И выдающиеся люди культуры, такие как Юрий Иванович Сосин, также будут достойно представлены в названиях улиц.

Право открыть мемориальную доску было поручено главе города М.Н. Данилову, автору и архитектору С.Ф. Мальцеву, депутату городского Совета депутатов А.И. Руденко и дочери Ю.И. Сосина Марине Юрьевне Сосиной-Калининой. Аплодисментами почтили память и выразили уважение и благодарность Мастеру его друзья, коллеги, ученики.

Анна Французова