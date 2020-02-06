Студентам университета «Дубна» и Аграрно-технологического техникума предстоит работа над совместным проектом.

В рамках выигранного в 2019 году гранта Правительства Московской области в сфере науки, технологий, техники и инноваций перспективами совместной деятельности станут работы по формированию образовательных программ с использованием результатов проекта «Пакет моделей, алгоритмов и сопровождающей документации для беспилотного управления сельскохозяйственной техникой с элементами удаленного мониторинга оператора на основе технологий VR/AR».

Результаты проекта также будут использованы при разработке современных высокотехнологичных тренажеров с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, цифровых технологий для приобретения студентами практических знаний и навыков по управлению современными беспилотными сельскохозяйственными машинами, которые позволят на постоянной основе формировать профессионалов будущего для агропромышленного комплекса.

По вопросам разработки и реализации совместных образовательных программ (агронавигации (edutaiment) 28 января состоялось рабочее совещание представителей Государственного университета «Дубна» и Аграрно-технологического техникума «Дубна». В частности, прошло обсуждение дисциплины «Аппаратное и программное обеспечение агронавигации», рассчитанной на 36 часов.

У обучающихся Аграрно-технологического техникума «Дубна» по специальностям сельскохозяйственного профиля появится уникальная возможность проходить обучение и практику сразу на нескольких адаптированных площадках - как в университете «Дубна» с использованием тренажеров виртуальной реальности для управления беспилотными сельскохозяйственными машинами, так и практически реализовывать полученные знания и опыт на полях Дубна и Талдомского района.

Ольга ШАРОВА