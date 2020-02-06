Третий год подряд Управляющая компания Особой экономической зоны «Дубна» шефствует над дубненской гимназией №11.

За это время стало доброй традицией совместное проведение праздников, субботников, стал для компаний-резидентов и гимназии №11 общим и самый главный в школе день - День знаний. Также шефы оказывают этому образовательному учреждению содействие в создании комфортных условий для занятий и совершенствования самого учебного процесса: проведен локальный ремонт в рекреации и начальных классах, отремонтированы сантехника и необходимое для занятий оборудование. Зал для занятий физкультурой гимназии №11 было решено пополнить спортивным инвентарем: к нему добавились волейбольные и баскетбольные мячи, скакалки, мягкие тренировочные конусы, ракетки и мобильные стойки для игры в бадминтон, а также тренажеры-перекладины и секундомер. Руководство ОЭЗ «Дубна» не только вкладывает средства в оснащение подшефного учебного заведения, но и регулярно приглашает на свою территорию ребят и педагогов. Старшеклассники и их учителя побывали на экскурсиях на площадках зоны, узнали о ее развитии, инфраструктуре и инновациях.

Благодаря помощи шефов территория гимназии находится в надлежащем состоянии и радует гимназистов, родителей и учителей. Так, 30 и 31 января на территорию школы была привлечена дорожная снегоуборочная техника: два трактора и два КамАЗа. Все работы были выполнены оперативно и качественно.

Коллектив гимназии N11 выражает огромную благодарность ОЭЗ ТВТ «Дубна» и лично генеральному директору А.В. Афанасьеву за помощь в очистке территории гимназии от снега, наледи и обработке пешеходных зон противогололедными реагентами.

Анна Французова