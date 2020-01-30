27 декабря 2019 года культурная общественность Дубны понесла невосполнимую утрату - на 64-м году ушёл из жизни известный дубненский поэт Алексей Борисович Смирнов. Алексей родился 3 октября 1955 года в Талдоме, в 1972 году окончил в Дубне школу N4, затем служба в рядах Советской армии, в 1986 году окончил филологический факультет Тверского государственного университета. В предисловии на портале «Стихи.ру» Алексей рассказывал о себе: «Стихи пишу с детства. Для улучшения качества произведений закончил филологический факультет. Духовное совершенствование - основной стержень моей жизни. Внешняя биография ничего не объясняет». «Хоть гласом ангела я с детства был разбужен, Меня манила только красота» - написал он в стихотворении «Крест». Это была его жизненная программа, которой он остался верен до конца. Получив поэтический дар от рождения, Алексей невольно сделался служителем культа красоты, хранителем храма русской поэзии Серебряного века. Этот дар - нелёгкая доля. Как огонь рассеивает мрак, даёт тепло окружающим, но обжигает носителя. Поэтому, как часто случается, судьба литературного наследия настоящего художника слова начинается после его ухода со сцены. Остаётся ком в горле и послевкусие, требующее нового прочтения, более глубокого погружения и переосмысления творчества. Смирнов в своём творчестве всегда стремился увидеть и отразить эстетику жизни и особенно её вершины - любви, следовать принципу русских поэтов символистов и акмеистов - красивое и чистое свободное искусство. Эта наивная идея - возместить красотой рациональную логику нашего бытия - необычайно привлекательна, однако редко приводит к успеху в нынешних реальных условиях. Тем не менее, творчество Алексея Смирнова стало значимой вехой на этом тернистом пути. В быту Алексей был таким же, как вся его поэзия - светлым, тёплым, нежным, доброжелательным, оптимистичным, доверчивым и открытым человеком. Был лёгким на контакт, иногда авантюрным, с верой в некое чудо любви, честности, взаимности и присутствия такого же, как у него, альтруизма. Всё это естественным образом в нём уживалось и было ему к лицу, красивому человеку. Как и многих творческих людей, его интересовали - теософия, эзотерика, мистицизм, познание божественных тайн творчества. Плоды этих поисков мы ощущаем в его поэзии как зарождающееся шестое чувство, как описывал его Николай Гумилёв. Алексей страстно любил путешествия - источник вдохновения. Какое-то время работал в туристическом клубе. Побывал на Белом море, на Чёрном море, на Дальнем Востоке, а несколько лет назад исполнил свою мечту - увидеть старую Европу: Париж, Барселону, Амстердам… В круг друзей Алексея Смирнова входили поэты, писатели, художники, инженеры, физики, режиссёры, музыканты, композиторы, актёры, бизнесмены и те, кого называют маргиналами. Творческая активность А.Смир-нова была многосторонней и содержательной. Он был в 1980-х годах арт-директором дискотеки «Метроном», постоянным участником многочисленных культурных мероприятий - лекций, поэтических вечеров, библиотечных литературных встреч, выступлений на местном телевидении, различных клубных выступлений, праздничных мероприятиях, вернисажей в Дубне, Кимрах, Москве, Талдоме. Неоднократно публиковал свои стихи и статьи в местных газетах, в литературных альманахах, проявлял активность в интернете. Последние несколько лет он много рисовал. Он прекрасно осознавал, что создаваемые художественные опусы далеки от профессионального совершенства, и всё же продолжал свою работу, развивая в ней принципы свободного наивного искусства, по определению В. Набокова - «с праздничной беспредметной природой, отсутствием цели и вознаграждения», которая уносила его в мир неведомых идеалов. Мы познакомились и сдружились с Алексеем более 40 лет назад. Как-то незаметно наша дружба стала крепкой и необходимой друг другу. Мы часто встречались, беседовали, спорили, фантазировали, поддерживали друг друга в трудные моменты жизни. Для нас это была обычная жизнь творческих людей, которая взаимно обогащает и вдохновляет на творчество её участников. Русская словесность, восточная и западная культуры, философия … Что только не было затронуто! Целые циклы стихов рождались в результате этого общения. В начале 90-х мы с Алексеем обсуждали и вынашивали идею издания сборника его стихов. Тогда же и появилась первая самиздатовская цифровая версия «Предрассветная колыбель для махаона». Для нас всех это был настоящий праздник. Легко и радостно всё вспоминать… Многое осталось недослушанным, недосказанным, ненаписанным… Грустно, что Алексея нет больше с нами. Светлая память поэту и другу. Лариса ПЛАТОНОВА Олег МИТРОФАНОВ