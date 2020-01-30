Открытые в 1937 году ещё в поселке Иваньково детские ясли №1 «Смена» и в 1939 году первый детский сад, впоследствии названный №12 «Берёзка», стали родоначальниками системы дошкольного образования в Дубне. В прошлом году в пяти ноябрьских номерах газеты «Встреча» были опубликованы воспоминания Фаины Степановны Беличенко «Профессия стала судьбой», в которых она проследила на примере четырёх дошкольных учреждений, где работала заведующей, два из них сама открывала, основные этапы развития дошкольного воспитания в Дубне (В перестроечные годы дошкольное воспитание стало называться дошкольным образованием.) Этот материал, как настольная книга для всех, кто причастен к этой системе. Это воспоминания умудрённого опытом работы и большими знаниями человека, ведь её общий стаж работы с детьми 59 лет. Из них в детских дошкольных учреждениях - 38 лет и 21 год в детском клубе «Факел». Ей вручен знак «Отличник народного просвещения». И действительно, её профессия стала для нее судьбой. Много лет Фаина Степановна проработала председателем методического объединения заведующих, была членом областного методического совета, в составе которого побывала не только во многих детских садах Подмосковья, но и знакомилась с опытом работы учреждений Литвы, Белоруссии и Краснодарского края. Все новое, передовое, лучшее, что удавалось увидеть, внедрялось в практику не только своего коллектива, но передавалось коллегам на методсоветах, педчтениях. Особенно это касалось главной задачи работников дошкольных учреждений - охраны жизни и здоровья детей, снижения детской заболеваемости. И вот результат: опыт педагогов ясли-сада №2 «Росинка» по оздоровлению детей в 80-х годах был представлен в Москве в павильоне народного образования на ВДНХ. Для повышения качества воспитательной и образовательной работы в детсадах начали проводить открытые занятия лучших воспитателей, творческие отчёты, показывающие работу в целом, ежеквартально подводились итоги соцсоревнования, главными пунктами которых были посещаемость, заболеваемость детей и санитарное состояние дошкольных учреждений. За этим очень строго следила СЭС. Город рос, развивался, строились новые детские сады и ясли-сады. Воспитателей не хватало, и в середине 60-х годов на базе школы №3 открыли педагогические классы. Методические предметы в них вели многие заведующие и методисты детских садов. После окончания курса обучения многие закончили заочно педучилища, институты. Система крепла и развивалась. Создавались методические кабинеты, почти все пособия в них изготавливали своими руками и с помощью родительского актива. Детские сады были ведомственные, принадлежащие ДМЗ, и руководство предприятия, профком всегда уделяли нам большое внимание, укрепляя материальную базу, выполняя наши заказы. Время летит быстро, и вот уже 80-летний юбилей. Сменились несколько поколений сотрудников. На дворе ХХI век. Система дошкольного образования претерпела огромные изменения - другие программы, другие требования, другое мышление, другие дети и родители. Век технических средств и компьютеров. Но неизменным во все времена было и остается одно - любовь к детям. Работа с детьми требует особого дара, это особая профессия, ведь дети - самое ценное, что есть у человека. Известный польский врач, педагог, писатель Януш Корчак, который 31 год возглавлял организованный им «Сиротский дом ребенка» в Варшаве и в 1942 году вместе со 150 детьми принял мученическую смерть в газовой камере фашистского лагеря смерти «Треблинка», в своей книге «Как любить ребенка» писал, что дети отличаются от взрослых тем, что не скрывают свою безграничную потребность быть любимыми. Только любовь и нужна для детей, всё остальное приложится. Маленький - это не низкорослый человек, к которому надо наклоняться, чтобы понять, что он хочет, а наоборот, чтобы дотянуться до его чувств, до его мудрости, до его глубинного понимания мира, взрослому надо вставать на цыпочки. Дети - люди великодушные. Эту тему развивала Фаина Степановна Беличенко - ведущая юбилейной встречи сотрудников и ветеранов детских образовательных учреждений (ДОУ), проведённой в конце декабря в здании бывшего детского сада №12 «Берёзка». Это их, группу молодых воспитателей, принял он в свои стены в полном смысле этого слова в далеком 1954 году. Фаина Степановна является инициатором и организатором всех трёх встреч, посвящённых 70-летию, 75-летию и 80-летию дошкольного образования в Дубне. Связь поколений не должна прерываться, ведь педагогам есть что сказать и что передать друг другу. Она очень эмоционально говорила о сплаве опыта и молодости, подтверждая свои мысли поэтическими строками, высказав уверенность, что и сейчас опыт и знания ветеранов могут быть востребованы как в педагогических коллективах, так и молодыми родителями. Тепло приветствовал собравшихся народный хоровой ансамбль «Сударушка» под руководством С.В. Кучеренко. Его визитной карточкой стало исполнение песни «Растёт в Волгограде берёзка» на стихи Маргариты Агашиной. Солистка Валентина Кашатова, воспитанница детского сада «Берёзка», исполняет ее великолепно, проникновенно, по-зыкински сильно. Впервые услышавшая песню молодежь высказала своё восхищение талантом певицы. Репертуар у ансамбля обширный, каждый номер интересно обыгрывается, вводятся четко отработанные танцевальные элементы. Техническую часть мероприятия обеспечивали учащиеся школы №1 во главе с директором А.И. Руденко. Был продемонстрирован фильм о прошлом 75-летнем юбилее. В течение пяти прошедших лет ушли из жизни две замечательные женщины, обе заведующие этого детского сада - Галина Ивановна Белова и Тамара Филипповна Коромыслова. Вечная память всем ушедшим коллегам. Почётными гостями торжественного мероприятия были: заместитель руководителя администрации, начальник управления народного образования Т.К. Виноградова; председатель городского Совета ветеранов Н.М. Шувикова; депутат горсовета, директор школы №1 А.И. Руденко; член Общественной палаты Дубны Е.А. Игнатенко; заместитель председателя профкома ДМЗ по социально-бытовым вопросам в 80-е годы З.В. Заикина; врач детской городской поликлиники, много лет работавшая в детских садах, И.Б. Куц. Предоставляя слово А.И. Руденко, Фаина Степановна поблагодарила его за великолепный ветеранский новогодний бал, прошедший в первой школе. Александр Иванович подчеркнул, что это делается совсем не бескорыстно, потому что, общаясь с ветеранами, ребята учатся взаимодействию со старшими, умению им помочь, быть внимательными и предупредительными. С благодарностью к своему дошкольному детству в детском саду №20 «Ёлочка», Александр Иванович не преминул назвать поименно и воспитателей, и музыкального работника, присутствующую в зале О.А. Елецкую, отметив их интересные занятия, и поваров, которые готовили необыкновенно вкусные котлеты, говорил о ветеранах, чьими делами славен город, в том числе о ветеранах, стоявших у истоков дошкольного образования. Как всегда, говорил очень интересно и убедительно. Руководитель управления народного образования Татьяна Константиновна Виноградова сообщила, что в Дубне сейчас работает 21 детское дошкольное учреждение, все они оснащены всем необходимым, для детей созданы все условия для их роста и развития. И работники трудятся в них с полной отдачей. Она пожелала всем успехов, а ветеранам - активности и здоровья. Председатель городского Совета ветеранов Наталья Михайловна Шувикова отметила важность этого мероприятия для людей, отдавших многие годы жизни, много душевных сил и энергии, чтобы дошкольное образование в Дубне было и оставалось на должной высоте. И как бывший директор школы №5, с которой сотрудничали детские сады, осуществляя подготовку детей к школе, она выразила благодарность воспитателям дошкольных учреждений. Стоит отметить, что Наталья Михайловна приняла самое активное участие в подготовке этой встречи и организационно, и материально, за что мы ей очень благодарны. Елена Александровна Игнатенко на протяжении всей своей трудовой деятельности была связана с детскими садами: сначала как специалист отдела труда и зарплаты Дубненского машиностроительного завода, затем как начальник отдела соцзащиты Дубны, наши сотрудники неоднократно к ней обращались и получали квалифицированную помощь. В настоящее время Елена Александровна - член Общественной палаты, от которой исходит много инициатив, улучшающих жизнь дубненцев. Ветеранов она знает поимённо, и с большой теплотой говорила о них на празднике. Много добрых слов было сказано в адрес Галины Александровны Слепнёвой, проработавшей заведующей детским садом №19 «Ручеёк» 31 год. Молодая заведующая очень грамотно руководила, учила, наставляла свой коллектив, в котором было мало воспитателей со специальным образованием. Она была требовательной, строгой, но справедливой и бескомпромиссной. Все вышедшие из этого детского сада сотрудники по достоинству оценили её деловые качества. А работники СЭС всегда особо подчёркивали отличное выполнение всех санитарных правил в этом дошкольном учреждении. Фаина Степановна похвально отозвалась о тех, с кем тесно общалась по заочной учёбе в институте и работе в активе заведующих. Это Людмила Федоровна Матвейчук, удостоенная знака «Отличник народного просвещения», и Светлана Николаевна Игнатович - молодая воспитательница в «Золотой рыбке», очень перспективная, ставшая впоследствии методистом горуно. Вспомнили, как с исполнением русских обрядов организовали для них с будущим мужем свадьбу. От всей души поздравили с личным юбилеем бывшую заведующую детским садом №5 Галину Дмитриевну Богданову. А затем слово взяли представители следующего поколения педагогов и их молодые коллеги. Представитель горуно Елена Михайловна Трофимова, поприветствовав собравшихся, поблагодарила за приглашение и рассказала о работе детсадовских учреждений Дубны сегодня и традициях современного воспитания малышей. Нина Аркадьевна Колесова прошла все ступени дошкольной иерархии от воспитателя, методиста, руководителя дошкольными учреждениями завода «Тензор», сейчас она заведующая ясли-садом №21 «Теремок». Педагог поблагодарила своих наставников за приобретенный опыт и поздравила с юбилеем. Заведующая ясли-садом №22 «Золотая рыбка» Ирина Анатольевна Иванова очень трогательно поведала, что на выбор её профессии повлияла её бабушка. Самые молодые коллеги посвятили юбилею стихотворные строки. А затем было тесное общение за чашкой чая: разговоры, бесконечные воспоминания, обмен новостями между коллегами, давно не видевшими друг друга. Очень тёплой получилась встреча. Мы словно вернулись, хоть и ненадолго, в то самое наше незабываемое время. Мы благодарим всех, кто подготовил, провел и кто пришёл на наш общий праздник. Особая благодарность дирекции и сотрудникам музыкальной школы, которая уже много лет работает в здании детского сада №12, любезно предоставившим нам помещение и оказавшим помощь в его обустройстве для размещения людей. Спасибо Любови Семёновне Буточкиной за поздравление. И в заключение наше повторное обращение к руководству Дубны в связи с юбилеем дошкольного образования. Мы, ветераны дошкольного образования, ещё раз обращаемся к главе муниципального образования Дубна и городскому Совету народных депутатов с просьбой восстановить историческую справедливость - установить на здании вновь открытого ясли-сада «Мечта» мемориальную доску с информацией о том, что в этом здании с 1937 по 2011 год работали первые в посёлке Иваньково (теперь Дубна) детские ясли №1 «Смена». Этого очень ждут бывшие воспитанники дошкольного учреждения и их родители, а главное, те, кто много лет служил здесь детям, отдавая им свои сердца. Екатерина Николаевна ЯЦЕВА