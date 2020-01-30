В канун уходящего года, 25 декабря, в зале бывшего детского сада «Березка» (сегодня здесь находится музыкальная школа) прошла встреча дошкольных педагогов-ветеранов. Мы вспоминали тех, кто 80 лет назад, в декабре 1939 года, в тогда еще поселке Иваньково, открывал первый детский сад, который стал фундаментом дошкольного образования будущего города Дубны. В 1960 году, когда Иваньково стало частью Дубны, этот детский сад стал «Березкой» под номером 12. Библейским следуя заветам, Перед Всевышним будем отвечать. И греет мысль, что на Земле на этой Нас кто-то будет вспоминать. Л. Березина 80 лет! Кажется, так давно это было, но помнить тех, кто создавал историю нашего города, наш долг. Еще А.С. Пушкин писал: «Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим». И мы помним… Действительно, этот детский сад стал настоящей кузницей педагогических кадров для вновь открываемых в городе дошкольных учреждений. Достаточно напомнить, что из «Березки» вышли педагоги, ставшие впоследствии руководителями дошкольных учреждений: Тамара Филипповна Коромыслова (д/у № 13, 12), Галина Ивановна Белова (д/у № 12, 21), Галина Александровна Слепнева (д/у № 19), Тамара Ивановна Решетникова (д/у № 15, 7), Фаина Степановна Беличенко (д/у № 13, 22, 2), Валентина Ивановна Морозова (д/у № 18), Алина Николаевна Черная (д/у № 14). В «Березке» проходили педагогическую практику будущие воспитатели - ученицы педагогического класса школы № 3. В этом детском саду нашли свое призвание, обрели опыт в дошкольной педагогике, ставшей судьбой для молодых девчонок, выпускницы Бологовского педучилища 1952 – 1954 годов. На этой встрече тепло вспоминали педагогов-наставников, которые терпеливо и с добротой передавали нам, молодым, не имеющим опыта работы, свой опыт. Это были Н.И. Никоненко, Н.В. Малышева, К.И. Калуцкая, Т.И. Жданович, Л.А. Морозова, В.И. Качалова. В памяти остались люди, которые там работали. С удовольствием и теплотой вспоминали музыкального руководителя Марину Сергеевну Макарову, завхоза Надежду Яковлевну Евдокимову и очень славных поваров Галину Ивановну Майкову, Надежду Ивановну Лоткову. Мы многому научились в этом детском садике - ответственности за порученное дело, умению помогать друг другу, болеть за общее дело, участию в общественных делах и многому другому. Выходя из «Березки» открывать новые дошкольные учреждения, мы старались привнести в практику их работы не только то, что узнали, увидели и чему научились, но и развивать дальше в соответствии с требованиями времени и ростом наших познаний. Постоянный поиск новых творческих находок - это мы вынесли из «Березки». И в итоге, уходя на заслуженный отдых, передали молодым руководителям сильные творческие педагогические коллективы. На встрече мы не могли не вспомнить недавно ушедших из жизни Галину Ивановну Белову и Тамару Филипповну Коромыслову, много лет успешно руководивших «Березкой»: «Не говори с тоской: их нет, но с благодарностию: были!». Встреча прошла в теплой сердечной обстановке, особую торжественность внесло участие в празднике уважаемых гостей. С добрыми словами и пожеланиями к собравшимся и сообщением о состоянии дошкольного образования в Дубне в настоящее время, о проблемах, решаемых педагогическими коллективами наукограда, рассказала руководитель горуно Татьяна Константиновна Виноградова. Тепло приветствовала присутствующих председатель городского Совета ветеранов Наталья Михайловна Шувикова. Сердечно говорила Зоя Васильевна Заикина, многие годы руководившая профкомом Дубненского машиностроительного завода и оставившая у нас, заведующих, самые добрые воспоминания о совместной работе. Елена Александровна Игнатенко, очень отзывчивая, всегда относящаяся с добрым вниманием к тем, кто ней обращается, от души поздравила нас с юбилеем. Выступила с поздравлениями и Светлана Николаевна Игнатович, которая работала в гороно методистом по дошкольному воспитанию. Теплая встреча, которая закончилась чаепитием, несомненно, оставила яркий след в сердцах всех участников. И мы приносим сердечную благодарность всем, кто помог организовать этот праздник: Алексею Николаевичу Захарову («Экомебель»), Наталье Михайловне Шувиковой, Татьяне Юрьевне Максименко, Евгению Ивановичу Слепневу, Сергею Викторовичу Кучеренко, Татьяне Николаевне Дмитриевой, Валерию Николаевичу Орешникову. Это о таких, как они, сказал великий Саади: «…Мудрец, благодеяний грех чуждаться! Твори добро, чтоб после не нуждаться. Будь щедрым, милосердным, сколько можешь. Чем выше ты, чем больше щедрость множишь. Судья предвечный лишнего не спросит. Пусть каждый в меру сил приносит» Всем, кто присутствовал на этой встрече, и тем, кто не смог прийти по состоянию здоровья, я шлю слова сердечной благодарности за совместные годы работы и пожелания здоровья, благополучия и внимания, теплоты от родных и близких. А свое повествование хотелось бы завершить словами из песни Юрия Визбора: «… Забудется печаль и письма от кого-то, Навстречу миражам приходят рубежи. Но первая тропа с названием «работа» Останется при нас оставшуюся жизнь…» Фаина Степановна БЕЛИЧЕНКО