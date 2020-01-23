Дубна вошла в список городов, которые получат средства на поддержку научно-технического потенциала, проведение научных мероприятий, развитие научно-образовательных центров, ремонт и оснащение образовательных учреждений, исследовательских лабораторий, а также на благоустройство города.

«Объем финансирования программы по развитию наукоградов Московской области из федерального бюджета составит более 182 миллионов рублей, еще более 155 миллионов рублей на эти цели выделит областное правительство. Общий объем бюджетного финансирования развития наукоградов региона в 2020 году превысит 338 миллионов рублей», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.