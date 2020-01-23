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О вывозе мусора в коттеджных поселках Печать
23.01.2020 00:00

Госадмтехнадзор Московской области ведет масштабные проверки на предмет заключения договоров на вывоз мусора в коттеджных поселках, расположенных на территории Подмосковья.

- На данный момент уже проверены 127 коттеджных поселков. Из них договор на вывоз мусора имеется в 108, что составляет 85%. В проверенных 127 посёлках установлены 387 контейнеров для раздельного сбора мусора, в 20-ти контейнерные площадки отсутствуют, а 93 площадки не соответствуют требованиям. Инспекторы Госадмтехнадзор следят за устранением нарушений, - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

 

Профилактические рейды сотрудников ведомства, разъяснительная работа среди населения, информационное уведомление юридических лиц о необходимости соблюдать областное законодательство в сфере вывоза твердых коммунальных отходов способствуют улучшению ситуации с чистотой и порядком на территории Подмосковья.

Наша справка. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 1 июня 2019 года Госадмтехнадзор Московской области проводит тотальные проверки юридических лиц и принимает все предусмотренные законодательством меры для того, чтобы договоры на вывоз мусора были заключены. Инспектируются предприятия сферы торговли и услуг, организации и учреждения, объекты транспортной инфраструктуры и другие.
  		 
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