Есть люди, которые вмещают в себя целую эпоху. Они не какая-то ее частичка, а ее двигатель, главное действующее лицо. Поэтому, уходя в небытие, оставляют после себя широкую борозду, засеянную обилием благородных и полезных дел, без которых не может обойтись настоящее, да и будущее тоже. Именно таким он и был - Юрий Иванович Сосин, одна из ярких личностей на духовном небосклоне Дубны. 24 января ему бы исполнилось 90 лет. У него было множество званий и наград, свидетельствующих о государственном и общественном признании заслуг. Он носил звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», был почетным членом Академии художеств России, членом Союза художников России, кавалером общественного ордена «Почетный гражданин России», вручаемого за значительный вклад в развитие отечественной науки, культуры. Но было еще, на мой взгляд, самое важное, звание Учителя, Творца, которое он с честью пронес всю свою жизнь, сделавшее его знаковой фигурой в общественном и культурном ландшафте наукограда. Он принадлежал к тому славному поколению дубненских подвижников 60-х годов прошлого столетия, которые, однажды приехав в этот молодой город науки, влюбились в него и всю свою жизнь верой и правдой ему служили. Именно благодаря им в городе зарождались, а потом превращались в мощные пласты дел различные инициативы, в том числе в духовно-нравственной сфере жизни городского сообщества. То время можно назвать временем дубненского Ренессанса, которого, пожалуй, больше потом уже не было и не будет в будущем. Ученые шаг за шагом штурмовали атом, авиационщики выдавали на алтарь обороны уникальное оружие. Творчеством тогда, наверное, была насыщена буквально вся духовная атмосфера молодого города. Бурлила художественная самодеятельность, и индивидуальные увлечения немногих довольно часто превращались в мощные движения в культуре и спорте, организации отдыха. Рождались новые художественные и спортивные коллективы. Юрий Иванович, приехавший в Дубну в 1962 году, имея за плечами и педагогический, и организаторский опыт, будучи творческим и инициативным человеком, быстро вписался в ту необыкновенную среду. Судя по материалам газет того времени, идея создания детской художественной школы уже витала в кругах городской интеллигенции. Детей было много, и их родителям очень хотелось дать им всестороннее, в том числе и углубленное художественное, воспитание, что не позволяли тесные рамки школьного обучения и небольшой изостудии, работавшей при ДК ОИЯИ. Ю.И.Сосин с его энергией, художественным и педагогическим талантом оказался, как говорится, в нужном месте в нужное время, взвалив на себя на целых 39 лет тяжелый груз под названием «Дубненская детская художественная школа». Это песня всей его жизни, которую он спел на отлично и с подъемом. И исполнял не без трудностей, которых на его профессиональном пути в Дубне было более чем достаточно. Сначала надо было убедить партийные и советские власти в нужности школы, увлечь идеей педагогическое сообщество, своих коллег. Потом решить множество организационных вопросов с размещением школы, набором учеников. В 1966 году начинали с нескольких комнат на втором этаже ДК ОИЯИ, а потом пришла идея сделать пристройку к музыкальной школе, где и разместить «художку». И вновь множество проблем, которые при его настойчивости, вере в успех, умении вовлекать в интересное дело обреченных властью людей удалось решить. Не хватало денег на строительство, строители не успевали строить. Однако вместе с таким же подвижником, директором музыкальной школы А.Д.Фоменко, искали выходы и находили предложения. Когда не получалось пробивать различные чиновничьи препятствия - шли в горком КПСС, где спокойно и взвешенно объясняли свою позицию. И получали поддержку. В результате город, ребятишки получили прекрасный эстетический центр, оставшийся в наследство нынешним поколениям, порой нет-нет да ругающим прежнюю советскую эпоху, где дети не были пасынками. В Советском Союзе была отдельная страна - страна детства, и государство, партия, общественные организации того времени считали своим долгом делать все, чтобы в этой стране дети чувствовали себя детьми, развивались и творили. И поручала она их воспитание таким преданным им людям, как Ю.И.Сосин. Начинал он запевать свою песню почти один, но он обладал способностью искать и находить интересных людей, объединять сподвижников. К нему присоединились Б.П.Иванов и еще несколько педагогов - Е.Г.Гордеева, Л.А.Мамаева, И.И.Радов, В.Н.Шмагин, Е.А.Громова, В.А.Лопатин. А еще надо было создать систему обучения и воспитания детей, находить деньги на содержание школы, поездки на пленэры, на экскурсии, организовывать выставки. Начинали с 30 учащихся, а через десять лет их уже было 150. Полторы сотни девчонок и мальчишек, кому стараниями сосинской творческой команды прививалась любовь к изобразительному искусству, умения и способности видеть прекрасное, творить его. А когда Юрий Иванович уходил с директорского поста, то это был уже огромный хор из множества учеников и последователей. Сосина теперь давно нет с нами, а школа живет и будет жить. И теперь, когда на этом здании появится памятная табличка, всяк в нее приходящий будет знать и помнить, кто создал и выпестовал этот уголок творчества и дерзания, где учат детей понимать красоту, а ведь она, как известно, спасла мир и еще не раз это сделает. Художественная школа благодаря неутомимости ее директора довольно быстро развивалась, становилась известной в области, обрастала друзьями, стала консолидирующим местом и для дубненских самодеятельных художников, создавших еще в 1964 году по инициативе Юрия Ивановича свое творческое объединение. При этом все делалось без каких-то надрывов и истерик, брюзжания, свойственных некоторым представителям творческой интеллигенции. Ему это было не свойственно. Он был человеком дела, а не разговоров. Будучи депутатом, пекся не только о своей школе, но и о других учреждениях культуры, считая, что обязан это делать, поскольку во власти представлял интересы дубненских работников культуры. Его понимали и поддерживали, потому что умел убеждать, потому что делал-то не для себя, а для общественного блага. А в те времена это ценилось особо. Когда же наступили иные, он, как и многие люди такого склада, очень быстро почувствовал разрушающие процессы горбачевской перестройки, ощутил надвигающуюся беду. Я помню, как в апреле 1990 года, на первой сессии горсовета, так называемого «исторического», 21 созыва, с душевной болью он воспринимал демагогию пустозвонства избранных на волне демократических преобразований говорунов, дорвавшихся до городской власти. Потому что это было чуждо истинным патриотам Дубны. Дубну он до конца дней своих любил сыновней любовью, подтверждая это большими и малыми делами во благо родного города. Их список довольно обширный, но я остановлюсь лишь на некоторых. Листаешь газету Объединенного института 60 – 70-х годов, и во многих номерах встречаешь множество рисунков и зарисовок Юрия Ивановича, оставившего для потомков образ нашего города тех времен. А первый герб Дубны, который он разработал с В. Лапшиным? Только любящий свой город человек мог сделать его таким емким, понятным. И он, я считаю, значительно выразительнее, чем тот, который мы сейчас имеем, хотя он создан с соблюдением всех геральдических канонов. Любовь к родному городу заставила Ю.И. Сосина заняться разработкой значков, посвященных Дубне. До него никто этого не делал. И многие, кто уезжал из Дубны в различные страны, города и веси, увозили маленькую память о нем, созданную Юрием Ивановичем. Именно он ввел в дубненский обиход такое понятие как сувениры. К значкам добавились памятные медали, затем вымпелы, буклеты. При всех имевшихся у него почетных званий он, как мне кажется, очень гордился общественной должностью главного художника города. Юрий Иванович относился к ней не формально, стремясь различными делами и инициативами подтверждать возложенную на него городской партийной властью миссию. И не только тогда, когда нужны были его экспертные заключения при оценке тех или иных задумываемых архитектурных проектов или при открытии выставок. При его самом деятельном общественном участии в Дубне начала формироваться особая среда, состоящая из различных символических изображений, панно, конструкций. Да и типовая для советской эпохи наглядная агитация выглядела здесь совсем по-иному, чем в других городах. И все это делало наш город неповторимым и уникальным. Без Сосина и его творческого вклада как художника не проходило, пожалуй, ни одного массового городского мероприятия. Касалось ли это пионерских праздников, праздничных демонстраций, создания мемориальных комплексов (один из них - ДОТ - стоит на дамбе в левобережье), праздников песни, которые стали регулярно проводиться в Дубне, собирая от трех до пяти тысяч участников из СССР и других европейских стран. Он много сделал, и каждый новый проект приносил удовлетворение, хоть далеко не все они оценивались материально. Он творил, как говорят, за идею, а их у него было предостаточно. И когда они становились явью, безмерно этому радовался, проявляя достойную большого художника скромность. Так было и с выставочным залом – давней и долгой его мечтой. Еще в начале 80-х годов он разработал первый эскизный проект и вынес его на суд дубненской общественности. Тогда не нашлось денег, да и посчитали идею несвоевременной - кому выставляться-то? Потом перестройка и последующий вселенский обвал остановили эти планы, но Юрий Иванович в уже новых исторических условиях продолжал настойчиво убеждать власть открыть зал. И в 2001 году, в год 45-летия города, он появился. С тех пор менялось его местонахождение, но он действует и сейчас, став притягательной экспозиционной и творческой площадкой как для дубненских художников, так и для других интересных мастеров кисти. Он был энергичный человек, что и позволяло ему многое успевать делать. При всей огромной педагогической, административной и общественной нагрузке он еще и всегда оставался художником, написавшем замечательные картины о нашем городе, его людях, окружающем нас мире. Как всякий творец, он был увлеченным человеком, и эта увлеченность также была свойственна ему и в обыденной жизни, касалось ли это садоводства и огородничества, чем он занимался с упоением, или игры на аккордеоне, которой он увлекался еще с юных лет. А еще он остался в моей памяти как человек, сохранивший при всех перипетиях постсоветского времени целостность своей неповторимой личности. Для него честь и достоинство, верность избранным в юности патриотическим и партийным идеалам, уважение к подвигам отцов, к труду как источнику благополучия оставались неизменными. «Человек оставляет людям песни, книги и города», - пелось в одной из популярных советских песен. Это про Юрия Ивановича, ведь он оставил богатое наследство - целую школу, не одну сотню учеников, художественные традиции, множество картин. И конечно, память о себе как о замечательном, разносторонне талантливом человеке, большом труженике и подлинном гражданине нашего города. Николай Прислонов, историк-краевед