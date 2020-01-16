Накануне нового года в новом хирургическом корпусе больницы состоялось совещание с представителями заказчика (Управление капитального строительства Московской области), генерального подрядчика, министерства строительного комплекса Московской области и службой эксплуатации (главный врач больницы) по вопросам скорейшего устранения важнейших замечаний, препятствующих открытию нового хирургического корпуса. По итогам совещания подрядчик гарантировал устранение недостатков и запуск системы энергообеспечения в течение ближайших 1-2 недель. Коллектив больницы полностью готов к началу осуществления деятельности в новом корпусе. В течение двух дней после устранения замечаний и проведения пуско-наладочных работ будет осуществлен переезд в новое здание, сообщают в Дубненской городской больнице.