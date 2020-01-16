На земле есть места, где беспомощные и отчаявшиеся люди просят о помощи и получают ее.

Среди них есть храм, где людям оказывают помощь. Имя этому храму – лечебно-реабилитационный центр «Дубна».

Здесь все безупречно: и лечение, и обслуживание. Дело доходит до того, что раз в неделю пациентов купают и стирают им белье. Медсестры ведут себя так, что своими руками дать таблетки и дать запить их – для них творчество. Младший персонал делает все, чтобы ты чувствовал себя как дома, окруженным заботой.

Центральная идея всего христианского мира – человек, который взял на себя ответственность за других, за ближнего. Это – главная задача врача-невролога Натальи Борисовны Емельяновой и заведующей центра Натальи Николаевны Волощенко. Их деятельность посвящена спасению людей в полной мере. Спасибо им!

Деятельность всех сотрудников центра можно назвать совершенной во всех смыслах этого слова. И очень хочется, чтобы во всех больницах были такие же ответственные и любящие люди, как в лечебно-реабилитационном центре «Дубна». Тогда любовь к слабым, к ближним сделает Россию сильной.

Низкий вам поклон, счастья и здоровья! В вашем центре я получила очень нужную и важную для меня помощь.

Галина Ивановна Анискина