Дорогие братья и сестры, дорогие дубненцы!

Приближается замечательный праздник светлого Рождества Христова, который мы с радостью встречаем, отдавая честь родившемуся Спасителю мира. В преддверии этого торжества хочется всем нам пожелать, чтобы родившийся Спаситель являлся утешением в нашей жизни. Чтобы это не было просто историческим воспоминанием события, произошедшего 2000 лет назад во граде Иудовом в Вифлееме, а чтобы мы ощущали потребность и необходимость Спасителя лично для себя - для того, чтобы иметь уверенность, что именно он, Христос, избавит нас от греха, проклятия и смерти.

Также, дорогие, всех вас поздравляю и с наступающим Новолетием, с Новым годом! Для нашей страны это особый год. В 2020 году мы будем торжествовать в победе правды над ложью, в победе нашего народа над ложью немецко-фашистских захватчиков.

Хочется призвать всех нас к осмыслению того, являемся ли мы действительно наследниками той Великой Победы. Не стали ли мы умалять подвиг наших предков? Не стали ли мы, подменяя понятия, менять вектор и результат нашей Великой Победы?

Всем желаю провести эти святые рождественские дни в добром здравии, радости, трезвении и максимально уделить время для общения внутри семьи и с Господом.

Благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа протоиерей Павел Мурзич