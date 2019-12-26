Новогодний прием главы - одно из самых значимых торжественных мероприятий, традиционно проводимых в Дубне под занавес уходящего года. В этот день состоялось своеобразное подведение итогов плодотворной работы предприятий и организаций, образовательных и медицинских учреждений, ветеранских организаций, спортивных и трудовых побед наших земляков, красной нитью вписанных в славную летопись нашего наукограда. Особую праздничную атмосферу в зале ДК «Октябрь» создавал лауреат международных конкурсов оркестр «Столичный джаз» под управлением Федора Ляшкевича.

Дубненцы собрались, чтобы вместе вспомнить, каким был 2019 года для нашего города. О динамичном развитии Дубны и значимых событиях уходящего года рассказал фильм «Итоги года-2019».

Поздравляя горожан с наступающим Новым годом, глава городского округа Дубна Максим Николаевич Данилов отметил, что Новый год наукоград встречает достойно: многое удалось сделать для того, чтобы жизнь наших земляков стала комфортней, ярче, интересней, но еще больше свершений и задумок впереди. За особые успехи и заслуги глава вручил награды лучшим.

Почетным знаком «За заслуги перед Дубной» награждены: Ломакин Владимир Николаевич - директор спортивного комплекса Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ - за значительные достижения в области спорта, образования и воспитания, большой личный вклад в совершенствование массового спорта, значительные достижения в создании материальной базы спортивных сооружений ОИЯИ и города; Ульяновский Валерий Васильевич - за успешное развитие городской инфрастуктуры , многолетний добросовестный труд в системе жилищно-комунального хозяйства города; Марков Владимир Леонидович - советник директора филиала акционерного общества «Мособлгаз» Мытищимежрайгаз - за успешеное развитие городской инфраструктуры и большой вклад в развитие газификации г.о.Дубна.

Много добрых слов в адрес героев труда Дубны произнесли депутаты Московской областной думы Марина Владимировна Шевченко и Александр Владимирович Орлов, пожелав горожанам радостных событий и новых свершений, и наградили тех, кто своим трудом и талантом прославил родной город.

Юбилейный наградной знак «25 лет Мособлдумы» вручен: Данилову Максиму Николаевичу - главе городского округа Дубна; Фурсаеву Дмитрию Владимировичу - ректору Государственного университета «Дубна»; Насонову Павлу Анатольевичу - генеральному директору «РАТА-Экспресс», руководителю исполкома местного отделения партии «Единая Россия».

За высокий профессионализм в работе и активную общественную деятельность коллектив Общества с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕКОМ МПК» награжден Дипломом Московской областной думы. Этой же награды удостоен генеральный директор ООО «ТЕЛЕКОМ МПК» Поляков Николай Александрович за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и активную общественную деятельность.

Советник министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Анатолий Анатольевич Курманов вручил Благодарственное письмо губернатора Московской области главному врачу Дубненской городской больницы Осипову Алексею Валентиновичу, который носит звание «Лучший руководитель медицинской организации МО».

Благодарностью губернатора Московской области награжден главный инженер Объединенного института ядерных исследований Гикал Борис Николаевич за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие научно-промышленного комплекса Московской области.

Почетная грамота Министерства строительного комплекса Московской области вручена заместителю главы Администрации городского округа Дубна Степаненко Алексею Александровичу за большой вклад в развитие строительного комплекса Московской области.

Почетной грамотой Московской областной думы награжден Чарыков Алексей Владимирович - директор спортивной школы «Дубна» - за многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство и большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Московской области. Благодарственное письмо Московской областной думы вручено коллективу СШ «Дубна» за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Московской области. Благодарственных писем Московской областной думы также удостоены сотрудники спортивной школы «Дубна»: медицинская сестра Камнева Ольга Николаевна, тренер по футболу Меметов Илимдар Иззетович; заведующая спортивным комплексом СШ «Дубна» Басова Валентина Геннадьевна; тренер по футболу Бородоченко Евгений Васильевич; тренер по футболу Белков Денис Юрьевич; тренер по фехтованию Буторов Валерий Викторович.

Почетной грамоты главы городского округа Дубна удостоены: директор ОИЯИ Матвеев Виктор Анатольевич и директор Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Кекелидзе Владимир Димитриевич; директор лицея № 6 Кренделева Наталья Георгиевна; Мавлянов Арслан Абдурауфович - ветеран ГосМКБ «Радуга» - за большой вклад в музейную деятельность отделения крылатых ракет Музея археологии и краеведения города Дубны; Прох Илья Валерьевич - генеральный директор ООО «Столичные инвестиции. Дубна»; Краснова Анна Викторовна - инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна.

Благодарственное письмо главы вручено представителям Совета ветеранов города Колодиной Татьяне Геннадьевне, Майдановой Валентине Михайловне, Медяниной Раисе Петровне за патриотическую работу с молодым поколением дубненцев.

Грамоты и благодарности главы Дубны вручили еще многим дубненцам разных профессий, каждый из которых на своем рабочем месте вносит значимый вклад в процветание нашего наукограда и всей страны.

Под занавес торжества состоялось вручение, пожалуй, самой значимой награды - секретарь общественного движения «Всероссийское объединение муниципальных руководителей - КРМС» Михаил Юрьевич Ошлаков вручил Почетный золотой знак «Муниципальные руководители России. Труд и честь» главе городского округа Дубна Максиму Николаевичу Данилову, отметил, что этого знака удостоены единицы среди всех управленцев России. Принимая столь значимую награду, Максим Николаевич подчеркнул, что это наша общая награда - всех, кто живет в наукограде и своим трудом прославляет Дубну. А предстоящий год станет годом новых свершений, воплощения всех замыслов и планов!

Подготовила Ольга ШАРОВА

Фото Анны СУХОЙ