На трех новогодних елках в ОЭЗ «Дубна» в прошедшие выходные побывали около 500 детей сотрудников компаний-резидентов и других предприятий города. Любимую сказку «Щелкунчик» им представила известная аниматорская компания «Море Шоу». Каждому родителю хочется под Новый год подарить своему ребенку сказку. И ожидания тех, кто пришел в Конгресс-центр ОЭЗ «Дубна» на новогоднюю елку, оправдались. Действительно, было море улыбок и веселья, которое по приглашению Управляющей компании ОЭЗ детям подарила аниматорская команда «Море Шоу» - одного из самых крупных в России московских агентств, организующих праздники «под ключ». Фотозона была оформлена в новогоднем стиле - резная карета, запряженная оленями, пушистый снег, блестящий месяц придавали волшебство всему интерьеру большого зала Конгресс-центра. И не случайно здесь сразу выстроилась очередь, чтобы запечатлеть эту зимнюю сказку. А на установленном в центре зала специальном устройстве дети сами могли сделать моментальный снимок. При входе в зал желающие лакомились сахарной ватой, «купались» в сухом бассейне, маленькие художники раскрашивали рисунки на большом белом панно, аквагримеры делали это на лицах ребят, а кто-то завороженно подставлял аниматорам ладошки и наблюдал за тем, как в них из обычной мыльной воды возникали различной формы переливающиеся радугой пузыри. Перед самим представлением аниматоры «Море Шоу» организовали танцевальный флешмоб и устроили игровые батлы. Родители были приятно удивлены тому, что всего несколько человек успевали подойти к каждому ребенку, найти общий язык и настроить на праздничный лад, включить в игру и разговорить даже самого стеснительного. Как всегда на таких мероприятиях, Управляющая компания ОЭЗ обеспечила детям полную безопасность: на всякий случай в Конгресс-центре дежурили бригада скорой медицинской помощи и пожарные, обмундирование которых вызывало у детей не меньший интерес, чем костюмы сказочных персонажей. И вот кульминация праздника - на импровизированной сцене появляются действующие лица известной каждому с детства сказки. Мышиный Король, Солдат, девочка Мари, которой на Рождество подарили необычную игрушку, приспособленную для раскалывания орехов. Щелкунчик должен одержать победу над Мышиным королем, и, конечно, делает это с помощью ребят, которые расселись вокруг сцены и громкими возгласами, подсказками главным героям помогают свершиться справедливости. В результате добро восторжествовало, Мышиный король и его свита повержены, но интерактивное действие на этом не заканчивается. Актеры «Море Шоу» сходят со сцены и веселятся вместе с участниками праздника. А чуть позже к ним присоединяются Дед Мороз и Снегурочка, по просьбе которых ребята с удовольствием читают стихи, поют и танцуют. - Сегодня победило добро, большое число детей благодаря таланту аниматоров и актеров «Море Шоу» это увидели и, что очень ценно, в это поверили, - подчеркнул генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Мы впервые пригласили для проведения праздника известную в России и за рубежом профессиональную команду, и они полностью оправдали наши ожидания. Я рад, что такой формат понравился всем. Интерактивное действие позволило детям раскрепоститься в играх, а родителям отдохнуть. Всех поздравляю с приближающимися новогодними праздниками, желаю успехов, а самое главное - любви и тепла дома! Светлана ЖУКОВА